Vídeo: John Ackerman protagoniza momento "a lo BBC" en vivo

MÉXICO.- El académico John Ackerman fue blanco de críticas en redes sociales, en donde los internautas lo acusaron de haber tenido un momento “a lo BBC”, pues durante una entrevista en vivo, Ackerman arremetió contra una mujer que lo interrumpió.

En el enlace con una cadena de televisión, se ve cómo la mujer entró a la toma de Ackerman, quien se encontraba dando un comentario sobre el proceso electoral en Ecuador. El académico volteó hacia ella rápidamente y le pidió que saliera del cuadro, visiblemente enojado.

John Ackerman hizo un BBC News región 4 😂pic.twitter.com/F8rdVVW1Fd — edgar g pichardo 🌐 (@ElDeCreativo) April 12, 2021

Inmediatamente se cortó la toma y los espectadores vieron a la conductora del programa, quien solo señaló que alguien desconcentró al profesor.

Presuntamente, la mujer que aparece es Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública y esposa del académico.

Ackerman, acusado de "machismo"

La actitud de Ackerman lo convirtió en tendencia en redes sociales, en donde los usuarios lo acusaron de “machismo” y recordaron un episodio que ocurrió en noviembre del año pasado, cuando la dramaturga Sabina Berman y él tuvieron una discusión en su programa de televisión.

En medio de la transmisión de “John y Sabina”, Ackerman ignoró a su compañera y se limitó a la interacción con el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Tras varios minutos, Berman cuestionó a Moctezuma sobre los actos machistas que había presenciado.

“Secretario, le quiero decir una cosa: tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos co-conductores de este programa, pero no tiene remedio, John ya ve usted que apenas me acaba de turnar la palabra. Aconséjeme usted, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Esto es flagrante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos y los contratos en una situación así? John, sencillamente, no me deja participar”, expresó.

Nivel de patanería... @JohnMAckerman ignora deliberadamente en vivo a @sabinaberman en el programa #JohnYSabina de @CanalOnceTV, luego de una discusión en redes sociales donde la escritora y coconductora lo acusó de tratar de apropiarse del programa y marginarla. (Sin edición) pic.twitter.com/fRXbOb8vR8 — 321 MIL MUERTOS 🙏🏼 (@Amadoelquelolea) November 11, 2020

La entrevista también se viralizó en redes sociales.