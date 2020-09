Vídeo: 'Lady tres pesos' se graba comiendo tacos de chicharrón

MÉXICO.- Luego de que volvió viral por insultar al personal de seguridad en un supermercado, la mujer conocida como “Lady tres pesos” publicó en su cuenta de Youtube un vídeo en donde come tacos de chicharrón en salsa verde para demostrar su gusto por la comida mexicana.

“Me encuentro en la calle de Jaime Balmes y les tengo una recomendación excelente de unos taquitos de chicharrón en salsa verde para todos aquellos que dicen que no me gustan… les voy a dar la prueba de que realmente me encantan y es una de mis comidas favoritas y ahorita vamos a pedir un chicharrón en salsa verde en el puestito”, dice la mujer al acercarse a un punto de vendedores ambulantes y pedir dos tacos.

“En ningún momento fue mi intención degradar u ofender esta comida tan rica que nos da el pueblo de México, es deliciosa y me encanta. Mi comentario fue muy tonto”, añadió.

Lady tres pesos pidió disculpas

Hace unos días, “Lady 3 pesos” volvió a figurar en las tendencias por un vídeo en el que pidió disculpas por insultar al personal que no la dejó pasar al supermercado con un menor de edad.

"Mi conducta fue algo estúpida", externó en sus redes sociales. También dijo que la gente no se puso en sus zapatos para entender su manera de actuar ni averiguó el trasfondo.

"Tampoco quise insultar un platillo tan rico como el chicharrón en salsa verde. Es un platillo delicioso el cual he comido con mi familia muchas veces".

Al enfatizar que reaccionó de manera “sarcástica y estúpida”, la mujer dijo que el escenario de la pandemia no es fácil para nadie.

¿Quién es “Lady 3 pesos"?

En redes sociales circuló un vídeo en el que se podía observar y escuchar a una mujer, apodada “Lady 3 pesos”, mientras insultaba y empujaba a un elemento de seguridad, quien la atendió con todos los protocolos.

La mujer, quien dijo ser abogada, pidió que le pagaran los 5 pesos del estacionamiento, pero como le respondieron que no arremetió contra los guardias.

Hoy en gente de la verga presentamos a: #Lady3Pesos



Hay un momento donde le llama “machito” al guardia 🤣🤣



pic.twitter.com/nB3VioaQ7A — Lía Trueba (@liatrueba) August 28, 2020

“Eres un naco. Claro, ganas 3 pesos. ¡Perdón!”, dijo en tono despectivo y burlón cuando le explicaron que los menores de edad no pueden ingresar a la tienda.

¡Muy buenos días a toda la humanidad!



*Menos a #Lady3Pesos por naca, vulgar y discapacitada para valorar el chicharrón en salsa verde.



👇🏼

pic.twitter.com/h0Iylfyeno — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) August 28, 2020

La mujer incluso amenazó que como es abogada acudirá a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para afectar a todos.

“Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita. ¡Jodido!”

Los encargados de seguridad jamás ofendieron a la mujer.

Quien hubiera pensado que Velma era tan agresiva! #Lady3Pesos ✍️🧐pic.twitter.com/Yh9P16pRcn — Don Porfifirio Díaz (@DonPorfifirio) August 28, 2020

La despidieron

Luego del vídeo la inmobiliaria Century 21 House Hunters, en donde trabajaba la mujer, la despidió.

"Lamentamos con gran pena y decepción lo ocurrido y nos deslindamos totalmente de la conducta inadmisible de esta asesora que a partir de la emisión de este comunicado es dada de baja de nuestras oficinas y de toda la Red [...] aseguró la franquicia inmobiliaria a través de su página de Facebook.