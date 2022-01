Vídeo: López Obrador agradece a su maestro, Carlos Pellicer

CIUDAD DE MÉXICO.- En su sexto día de recuperación tras dar nuevamente positivo a Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este domingo en un video mensaje grabado en una de sus oficinas de Palacio Nacional, donde se le escuchó con una voz menos ronca.

En el video mensaje proyectado en el Palacio de Bellas Artes en el homenaje por el 125 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer, su mentor político, el titular del Ejecutivo federal, aseguró que el poeta tabasqueño se sentiría orgulloso de ver que en todo el país se atiende, de manera preferente, a los pobres y a los olvidados de México.



"Creo que mi maestro se sentiría orgulloso de saber que, en su tierra, en su agua y en todo el país, seguimos trabajando con la misma convicción de siempre: la de no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a olvidados de México", dijo.

La evolución de AMLO con Covid-19



La tarde del pasado lunes 10 de enero, tras encabezar su conferencia de prensa matutina, en donde se le escuchó ronco, el presidente López Obrador informó en su cuenta de Twitter que había dado positivo nuevamente a Covid-19.



Esta mañana de domingo, portando una tradicional guayabera, el presidente López Obrador informó que conoció al llamado "Poeta de América" cuando estudiaba preparatoria en Villahermosa.



Recordó diversas anécdotas, entre ellas, cuando siendo estudiante de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, lo visitó en una navidad en su casa de la Ciudad de México y donde le regaló un fajo de billetes, el cual compartió para que con sus amigos de la Casa del Estudiante Tabasqueño pudieran comer gallina con rabadilla.



"Contaré algunas de muchas anécdotas que guardo de esos tiempos del maestro Pellicer. Recuerdo que en una navidad fui a visitarlo a la calle de Sierra Nevada en las Lomas de Chapultepec, y luego de hablar de asuntos políticos, de piezas arqueológicas que llenaban su casa, falsas o auténticas pero bellísimas, y del nacimiento que año con año montaba para el disfrute de muchos; al despedirme me entregó un rollito de billetes que fueron mi felicidad porque, en esos tiempos, como decíamos, traíamos hambre vieja. Aunque no era mucho, el dinero alcanzó para invitar a Isidoro Pedrero Totosaus, a Ever Sánchez Alejandro, a Carlos Cerino Marín, David Izquierdo Mayo y otros amigos, a comer gallina con rabadilla en los famosos "Caldos Zenón", ubicados cerca de la calle de Violeta, en la colonia Guerrero, donde vivíamos 80 jóvenes becados con hospedaje y de vez en cuando o de manera periódica, alimentación en la Casa del Estudiante Tabasqueño".

Te puede interesar: Beatriz Gutiérrez y su hijo se aíslan por el Covid de AMLO

Las aportaciones de Carlos Pellicer



El presidente López Obrador destacó que entre las muchas aportaciones al arte y la cultura que hizo Carlos Pellicer fue el fundar el Museo Arqueológico de Tabasco.



"El maestro Pellicer consiguió trasladar las esculturas monumentales de la cultura madre, de la cultura olmeca, de La Venta, Huimanguillo, Tabasco, para inaugurar el 4 de marzo de 1958 en un terreno de ocho hectáreas a la orilla de la laguna de las Ilusiones de Villahermosa, uno de los más espléndidos y originales museos del mundo".



Señaló que casi al mismo tiempo, creaba el museo de Palenque y recordó que el poeta participó en la fundación de otros museos como el de Tepoztlán, Morelos "y el de su amiga Frida Kahlo, inaugurado en julio de 1958; así como el Museo Regional de la Universidad de Sonora, en 1957.

La larga trayectoria de Carlos Pellicer



También recordó que en su juventud Carlos Pellicer fue activista en la campaña presidencial de su maestro José Vasconcelos, participó en las Brigadas Internacionales que fueron a España a defender la república de la sublevación franquista.



"El maestro Pellicer se desempeñó por muchos años como presidente del Comité en Defensa y Solidaridad con el pueblo de Nicaragua durante la dictadura de Somoza, y se manifestó y repartió volantes a la llegada a la Ciudad de México del presidente John F. Kennedy en protesta por la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba", agregó.

En el evento, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, canceló una estampilla postal en honor al poeta tabasqueño, y junto con Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), y Alejandra Fausto, secretaria de Cultura (SC), así como familiares de Carlos Pellicer develó un billete del sorteo de la Lotería Nacional en honor a Carlos Pellicer.



Carlos Pellicer López, sobrino de Carlos Pellicer Cámara y Consejero de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, dijo que entrega dos colecciones del poeta queden en custodia y difusión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).



La colección está integrada por 40 obras de José Clemente Orozco, 50 José María Velasco, decenas de fotografías de Manuel Álvarez Bravo y otras creaciones de Roberto Montenegro y Oswaldo Guayasamin además de los retratos de Pellicer realizados por Miguel Covarrubias, Manuel Álvarez Bravo e incluso de Diego Rivera.