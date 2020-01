Vídeo: Madre pide ayuda para encontrar a Fernanda, su hija de 19 años

QUERÉTARO.- Una madre, entre lágrimas y con tres retratos en las manos, pidió ayuda en un vídeo para localizar a Fernanda, su hija de 19 años que desapareció en Querétaro desde diciembre.

“Ya no puedo. Desde el 23 de diciembre está desaparecida y no he sabido nada de ella. La necesito. Ustedes ayúdenme, apóyenme por favor para saber de mi hija”, dijo la mujer y después prosiguió. “A toda la ciudadanía, se lo pido por favor, que me ayude”.

La desaparición de Fernanda

Su hija, de nombre Fernanda Hernández Riviera habría desaparecido el lunes 23 de diciembre en la colonia San Francisquito, Querétaro.

Cuando la cuestionaron sobre lo que las autoridades habían hecho, la madre respondió con tristeza que ella es la que investiga todo el caso.

Una asociación le brinda a apoyo

La mamá de Fernanda afirmó que no cuenta con el apoyo de las autoridades de Querétaro y tuvo que acudir a la asociación civil “Desaparecidos Justicia Querétaro A.C” para recibir asesoría y apoyo.

“Ella es Fernanda, es una joven madre de 19 años, su bebé la está esperando, su madre la está buscando desesperadamente. Le pedimos a todas la personas que nos ayuden a dar compartir”, concluyen en el vídeo.

FERNANDA HERNÁNDEZ RIVERA, lleva desaparecida desde el 23 de diciembre 2019, desapareció en la colonia San Francisquito, en la ciudad de Querétaro, ayúdenme dando RT, su mamá, y su hijo, la esperan en casa.

El gobierno federal ha detectado, en los últimos 12 años, a 406 mil 104 agresores de niñas, jóvenes y adultas en el país.

Estas son cifras recopiladas por el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), adscrito a la Secretaría de Gobernación a noviembre de 2019.

Esos datos, se indicó, demuestran cómo las agresiones contra este sector de la población se han convertido en un problema estructural.

Zonas con más atacantes

Los ataques pueden presentarse de distintas maneras y los cometen menores de edad, adultos, personas sin estudios e incluso universitarios.

Estas agresiones, que se cuentan por miles, pueden provenir de los círculos más cercanos o de la comunidad. Expertas consultadas temen que los datos del Banavim se queden cortos.

En respuesta a una solicitud de información, el organismo dio a conocer algunos de los epicentros de la violencia:

En Jalisco se han detectado 44 mil 206 victimarios.

Michoacán, 24 mil 439.

Chiapas, 21 mil 629.

San Luis Potosí, 20 mil 385.

Estado de México, 19 mil 497.

Nuevo León, 19 mil 172.

Zacatecas, 17 mil 98.

Aguascalientes, 17 mil 53.

Quintana Roo, 16 mil 428.

