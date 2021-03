Vídeo: Maestro de la UNAM pide a sus alumnas que no se dejen embarazar

MÉXICO.- Colectivos feministas condenaron las palabras de un profesor de la FES Acatlán, algunos internautas lo señalaron como misógino por sus comentarios contra las manifestaciones a favor del aborto.

Te puede interesar: Inédito: joven irrumpe en la mañanera de López Obrador

"No se dejen embarazar", una petición

El profesor, identificado como Andrés Bocanegra Fuerte, imparte clases de la licenciatura en derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y pidió a sus alumnas “que no se dejen embarazar”.

En una clase virtual, el maestro expuso el caso de una mujer que quedó embarazada por una violación.

“La otra andaba de fiesta con quién sabe quién, y ahora resulta que está embarazada y su papá le pregunta ‘¿quién te embarazó?’ - ‘¡Ay, papá! Pues fíjate que se me subió el muerto cuando estaba yo dormida’ - ‘¿se te subió el muerto? ¡Qué la canción contigo! ¡Y todo el día andas de fiesta!’, entonces que le corten por un lado, hay que ser honestos con la vida, niñas no dejen que las embaracen, por favor, cuídense, háganlo por ustedes, por los niños, por la sociedad”, expresó el maestro. “Y ustedes no anden haciendo violaciones tumultuarias, compórtense, hay que comportarse”, dijo.

Contra las manifestaciones pro aborto

Posteriormente, se pronunció contra el movimiento feminista y contra las manifestaciones que buscan la despenalización del aborto.

“Andan en muchos países, todas vestidas de verde, porque las han visto en la televisión con unos cartelones. ‘¡Viva el aborto!’. Pues que no anden haciendo cosas que no deben”, expresó.

El vídeo ya fue compartido por varios colectivos, quienes aseguraron que el profesor es misógino. El colectivo Valkirias Negras publicó:

“Ya basta con los discursos misóginos disfrazados de clases".

El portal MisProfesores.com muestra que el maestro tiene una calificación de 6.2, los puntajes los dan sus alumnos al finalizar las materias.