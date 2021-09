VÍDEO: Maestro de Michoacán rechaza soborno y quema millón de pesos

El maestro de Michoacán quemó más de un millón de pesos

MICHOACÁN.- En un vídeo que se viralizó en redes sociales se ve cómo un maestro en Michoacán quemó más de un millón de pesos tras decir que su líder, identificado como Benjamín Hernández Gutiérrez, lo intentó sobornar.

De acuerdo con una entrevista que el docente, Álvaro Cazáres García, secretario de Michoacán de trabajos y conflictos de nivel preescolar del ala magisterial Poder Base, concedió a El Universal, el vídeo lo grabó a principios de 2021 y no lo había publicado por el agitado proceso electoral.

Sin embargo, dijo, ante las amenazas de gente armada, decidió compartirlo.

Un soborno Michoacán

“Hago una denuncia pública al compañero Benjamín Hernández Gutiérrez, por haber intentado sobornarme a través de sus compinches y sus esbirros, con dinero, para que yo guardara silencio”, expresa en la grabación.

“Pero eso no lo podemos hacer, porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años. Sé lo que es no comer, porque no nos llega el sueldo ni el salario, pero por esto, eso no lo voy a permitir; y si es necesario que me quiten mi plaza no importa.

"Aunque mi vida peligre, no me importa compañeros. Me mandaron a mí a hacer una función y voy a defender a mis compañeros del estado”.

Fajos de billetes sobresalen en el vídeo

En la grabación se ve cómo el profesor agarra los fajos de billetes, los pone en una cubeta y luego les prende fuego.

"Ahí está su dinero, cabrones mugrosos”, concluye.

