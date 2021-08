VÍDEO: Mariana Rodríguez rompe en llanto por muerte de su perrita rescatada

MÉXICO.- Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, apareció entre las principales tendencias de este domingo tras compartir en redes varias historias llorando por la muerte de "Pantera", la perrita que rescató durante la campaña electoral.

El sábado, la influencer informó que su mascota estaba mal de salud y que la llevaría a una veterinaria. "Pantera" tenía anemia por la presencia de hemoparásitos.

“Trae como temas de anemia, unos glóbulos bajos. Vi que estaba rarita y bajé al jardín con ella, si la noté rara, pero le tiraba el frisbee y si iba por él, nadamas no me lo regresaba. En la mañana que la vi si me asusté (SIC)”, compartió Mariana en sus historias de Instagram.

Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador electo de Nuevo León anuncia en Instagram que murió su perrito rescatado "Pantera". pic.twitter.com/ErkMwHfrrN — at2am (@at2ambrand) August 29, 2021

En el transcurso del domingo de la veterinaria avisaron que la mascota no había pasado bien la noche. Durante el mediodía “Pantera” entró en paro respiratorio y falleció.

Mariana Rodríguez comparte historia llorando

Cuando Mariana llegó a la veterinaria, grabó una historia mientras lloraba y sostenía el cuerpo.

¿Cómo rescataron a "Pantera"?

Durante la campaña electoral de Samuel García, encontraron a Pantera, una perrita que estaba encadenada en calles del municipio de Cadreyta. Mariana la atendió y rescató para llevarla a vivir consigo. Su nombre lo pusieron los seguidores.

Mariana Rodríguez se vuelve tendencia en Twitter

El nombre de la influencer se colocó entre las principales tendencias en Twitter de este domingo y aquí algunas de las reacciones que sobresalieron.

#Viral 📲🐶 Con emotivo mensaje y entre lágrimas, la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de #NuevoLeón @samuel_garcias, se despide de #Pantera, la perrita que adoptó durante las campañas. pic.twitter.com/P24oBuVnlH — xevt - xhvt (@xevtfm) August 29, 2021

Viendo las historias de Mariana Rodríguez sobre Pantera: pic.twitter.com/wOYGDoJR5C — Diego (@Nio79250849) August 29, 2021