Vídeo: Músicos tocan canción de “Titanic” mientras plaza se inunda

GUADALAJARA.- Durante el fin de semana pasado, el centro comercial Plaza Patria en Guadalajara, Jalisco, se inundó porque el techo no aguantó los estragos de una tormenta con granizo.

En vídeos que se viralizaron en redes sociales se aprecia el piso inundado y a los clientes en el segundo nivel, escuchando a un grupo de músicos que estaban en una tarima. Debido a la situación, los artistas estaban tocando “My heart will go on”, tema principal de la película Titanic.

Como si no supieran que el pasatiempo favorito de plaza patria es inundarse. pic.twitter.com/pjbJyUDg1C — Isabel Salas (@isabelsalasv) June 9, 2019

La respuesta del alcalde

El vídeo se propagó rápidamente en redes, los usuarios aprovecharon la ocasión para denunciar que desde que el gobierno de Zapopan autorizó la expansión de la plaza, ha habido problemas con las inundaciones.

Por otro lado, Pablo Lemus, el presidente municipal de Zapopan, informó que las filtraciones se debieron a la caída de granizo.