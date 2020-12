Video navideño de Samuel García junto a su esposa genera críticas

Samuel Alejandro García Sepúlveda, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura en Nuevo León, compartió en sus redes sociales un video navideño, junto a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, dirigido a los regiomontanos.

A través de su cuenta de Facebook, García Sepúlveda expresó en su publicación que, a pesar de que el 2020 ha traído un año difícil, "nos trajo muchos retos, pero también muchas enseñanzas: aprendimos a abrazar a la distancia, a sonreír con la mirada, a cuidarnos entre todos, y a valorar como nunca a la familia".

En la grabación, Samuel García y su esposa llaman a la unión e invitan a la ciudadanía a celebrar esta Navidad, cada día y a la vida, pese a los obstáculos que trajo este año.

"El camino es complicado, todo se mostró pesado, pero ante la adversidad... hay que volver a empezar", incia el clip con la voz de la youtuber Mariana Rodríguez.

Durante la grabación, el precandidato a la gubernatura de Nuevo León baila y festeja junto a su familia en esta Navidad, además pide celebrar con responsabilidad y agradecer "con quienes tenemos cerca".

"Es el comienzo, todo estará mejor: ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo Nuevo León", canta el senador con licencia.

Tras la publicación del video, varios usuarios de Twitter criticaron el video del senador diciendo que es poco prudente el formato con el que decidió enviar sus buenos deseos, incluso escribieron que les "arruinó la Navidad".

Cuando pensé que ya nada me podía sorprender este año, me encontré con el video de navidad de Mariana Rodriguez y Samuel García JAJAJAJAJA se mamaron. 🤣🤣🤣

El video navideño de Samuel García y su esposa me mataron la navidad, me bajaron el deseo sexual y me quitaron las ganas de vivir.



Bueno, no es para tanto pero me cae que pobres regios...



La tregua es local. Jajajajajajajajaja