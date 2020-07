Vídeo: una periodista abandona una cabina tras comentarios misóginos

Israel Beltrán Montes podría perder sus concesiones de radio, luego de intentar humillar con sus comentarios a la periodista Brenda Chacón, durante una emisión del programa “Cuestión de Minutos”, del que Beltrán es dueño y conductor principal.

A través de redes sociales circula un vídeo en el que se observa el momento en que la periodista decide abandonar el programa de radio, ante los reiterados comentarios en los que aparentemente Beltrán Montes intentaba humillarla por su incapacidad de análisis.

Cabe destacar que el problema derivó simplemente por un error de sintaxis de la periodista, al leer un comentario de una radioescucha, que enviaba felicitaciones a su hija.

Luego de la corrección hecha por Beltrán, la periodista simplemente contestó con un “de acuerdo”, que provocó nuevas muestras misóginas por parte del locutor.

Israel Beltrán Montes, ex presidente municipal de Cuauhtémoc, Chih., Locutor y dueño de la radiodifusora "La Ranchera 89.7", así trata a las mujeres. @M_OlgaSCordero @BeatrizGMuller @tatclouthier @lopezobrador_ @SEGOB_mx @LJValeroF @Javier_Corral @lhan55 @julioastillero @Taibo2 pic.twitter.com/BGHkUduu90

“ Y se enoja. […] No, ya, a partir de hoy dejamos que la caminanta , que fue estudianta y luego fue presidenta de la sociedad de alumnos”, espetó el también exalcalde de Cuauhtémoc , en Chihuahua.

Ante estos comentarios, en los que evidentemente el político hace mofa del lenguaje incluyente de las feministas, Brenda Cachón responde:

“No hace falta señor. Si gusta también en este momento me retiro de la cabina, gracias. No hay ninguna bronca”, señala la periodista, mientras comienza a recoger sus cosas para retirarse del lugar.