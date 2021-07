Vídeo: Yosstop estaría en riesgo de sufrir ajuste de cuentas en prisión

La activista Saskia Niño de Rivera externó su preocupación ante un posible ajuste de cuentas contra “Yosstop” en el penal de Santa Martha Acatitla.

La activista que fundó la asociación "Reinserta" entrevistó a Ricardo Cajal, abogado de Yoseline. La youtuber acaba de ser vinculada a proceso por pornografía infantil, en su modalidad de descripción, en agravio contra una menor edad, por lo que está alejada de la población general de prisión. Sin embargo, con el avance de la investigación podría ser integrada con las demás en los próximos días.

De acuerdo con Niño de Rivera, esta integración podría representar un riesgo para la influencer, pues en el penal femenil hay una etapa de venganza o ajuste de cuentas, cuando las reclusas se enteran de mujeres acusadas por delitos contra menores. La activista explicó que la población de este penal esta divida en procesadas y sentenciadas.

“Hay que tener mucho cuidado porque todos los delitos que están relacionados con menores de edad son bien delicados adentro de la cárcel, porque hay como una segunda etapa de ‘venganza’, o de ‘ajuste de cuentas’, o como sea que lo quieren ver, por medio de las personas privadas de la libertad”, dijo la activista en la transmisión en vivo.

Ahora que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se ha pronunciado con respecto a la denuncia por pornografía infantil en contra de Yoseline Hoffman, Ainara Suárez y sus abogados comparten con su postura al respecto. Fue este miércoles que Sheinbaum Pardo respondió a la súplica que le hiciera Marina Badui, mamá de YosStop, quien la semana pasada subió al canal de su hija un video en donde le pide que tome cartas en el asunto, ya que es para ella es injusto el trato que se le está dando a la influencer, que fue vinculada a proceso el pasado lunes.

Justicia para la víctima

La jefa de Gobierno de la CDMX dio a conocer que habló con la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, para que se reúna con la mamá de la youtuber para que la pudiera escuchar, sin embargo, recalcó que se le debe de hacer justicia a la víctima y que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y más en delitos sexuales.

Además señaló que los agresores sexuales de Ainara también están en investigación. "Porque me parece que no cualquier cosa se puede decir. En particular, lo que tiene que ver con delitos sexuales, que sean castigados quienes lo perpetraron", aseguró.

El caso de Yosstop

Ainara se presenta ante la Fiscalía. Foto vía Twitter

Yoseline fue denunciada por Ainara Suárez por pornografía infantil luego de subiera un video el cual tituló "Patética Generación" y en donde se describió la violación de la que la joven, aún siendo menor de edad, fue víctima de cinco personas.

Al respecto, Ainara y su asesoría jurídica compartieron su posicionamiento sobre lo manifestado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: "Respetamos que se escuche a las partes". "Coincidimos con la jefa de Gobierno en que la justicia tiene muchas formas y en que la Fiscalía debe proceder en contra de los agresores sexuales.

Reiteramos que el objetivo de Ainara es que lo que ella vivió y sufrió a manos de Nicolás, Julian, Axel, Carlos y Yoseline, no lo vivan ni sufran otras mujeres y niñas".

Yoseline seguirá en prisión

Actualmente Yoseline continúa el proceso penal en prisión preventiva para determinar si es culpable o no, en el penal de Santa Martha Acatitla.

Ellos sufren, pero Ainara también sufrió

Hace dos días, Javier Schütte, abogado de Ainara, también opinó con respecto sobre lo que la madre de la creadora de contenido en YouTube y su hermano hicieron en el canal de YosStop y consideró que es absolutamente entendible que la familia de una persona privada de la libertad sienta sufrimiento al estar lejos de su familiar y están en su derecho de manifestar lo que ellos quieran. Sin embargo, comenta que no hay que olvidar también el sufrimiento causado por Yoseline tanto a Ainara como a su familia.

"Yoseline, y es fundamental decirlo, hizo público lo que no era público, hizo público el video de una agresión sexual de una menor de edad", dice Javier Schütte.

"Lo que era viral era el video de la pelea, no era viral ni público ni la existencia ni el contenido del video de una agresión sexual de una menor de edad, fue ella quien lo hizo público y por lo tanto no estaba en un ejercicio del derecho a la libertad de expresión como sí lo están en cambio ahora los medios de comunicación que dan cobertura a un hecho que ya es público, informativo, noticioso y de interés periodístico".

En palabras del abogado, Yoseline violó el derecho al libre desarrollo de la personalidad de una persona menor de edad, su derecho a la vida privada, a la intimidad, y no estaba en ejercicio del derecho a la libertad de expresión sino en comisión de una conducta penalmente relevante que, detalla, está establecida en los párrafos tercero y cuarto del artículo 187 del código penal para la Ciudad de México.

Sin posibilidad de acuerdo

El abogado comenta que por ahora no es una posibilidad que se esté explorando el llegar a un acuerdo con la influencer porque lo que Ainara quiere es justicia y que lo que le pasó no se repita.

"(Ainara quiere) que haya las consecuencias que tenga que haber por lo que pasó y por lo que hicieron todas las personas involucradas", menciona.

Sobre el cuestionamiento que tanto familiares como seguidores de YosStop y sus abogados han hecho en cuanto a si hubo un delito o no, Javier Schütte explica que tanto la descripción que hizo de la agresión sexual que vivió Ainara, como los demás verbos rectores que hizo implican prisión preventiva oficiosa por tratarse de delitos en relación con menores de edad y violencia en contra de menores de edad como lo prevee el artículo 19 constitucional.

Explica que Hoffman describió, reprodujo, adquirió, almacenó, expuso y publicitó el video de la agresión sexual de la que fue víctima Ainara".

Yoseline describió el video que había visto porque lo reprodujo al haberlo adquirido cuando se lo enviaron y ella lo descargó. Lo almacenó en su teléfono celular, o en la nube, al menos desde que lo recibió y hasta que produjo con fines de lucro el video de 'Patética generación'", comenta.

Expuso a Ainara ante millones

"En dicho video expuso ante sus millones de seguidores el vdeo de Ainara pues incluso mostró a la cámara su celular con la portada del video de la agresión sexual; expuso y con ello publicitó dicho video, le dio publicidad, lo hizo público, y género que incluso en la sección de comentarios de su canal los usuarios compartieran link al video de la agresión sexual de Ainara y es precisamente por todas estas conductas que comete el delito de pornografía infantil".

Caso Yoseline Hoffman un ejemplo para otros

Javier Schütte, abogado de Ainara Suárez, considera que el proceso penal que enfrentan en contra de la youtuber Yoseline Hoffman, denunciada por pornografía infantil, cumple una función pedagógica.

"El caso está haciéndonos a todos aprender una serie de lecciones, entre otras, que si a cualquier persona nos llega un video de una persona menor de edad, con actos de exhibicionismo, sexuales o lascivos, lo único que corresponde hacer con ese video es eliminarlo y denunciar lo sucedido", dice.

"Desde luego que no corresponde describirlo ante millones de seguidores, publicitar, hacer pública su existencia y contenido, almacenarlo ni verlo siquiera; estas son cosas que no corresponden y que son delictivas y son las que hizo Yoseline".

Schütte explica que el tema llegó a su despacho gracias a un grupo de colectivas feministas y después de platicar con ellas, con Ainara y su familia, decidieron integrarlo a su práctica probono, lo que significa que no están recibiendo honorarios profesionales por la asesoría jurídica de la joven.

"Se trata de una víctima de una agresión sexual, de un delito de violación equiparada y en esa medida nos parece que es un caso que ameritaba nuestra atención y llevarlo probono en el despacho para conseguir en la mayor medida de lo posible aquello a lo que toda víctima tiene derecho que es la verdad, la justicia, la reparación del daño, que se esclarezca el hecho, que las personas culpables no queden impunes y a tener una reparación integral del daño y garantías de no repetición".

¿Qué sigue e la investigación?

La influencer fue vinculada formalmente a proceso penal este lunes por lo que se determinó que continúe en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras se determina si es culpable o no. El abogado de Ainara explica que se dieron dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo se han desarrollado los hechos?

El abogado explica que Ainara presentó una denuncia de hechos por el delito de pornografía cometido por Yoseline y por quienes resulten responsables (entre otros, un entonces menor de nombre Patricio), y por el delito de violación equiparada cometido por Axel, Nicolás, Julián y Carlos.

La denuncia dio lugar al inicio de una investigación en la Fiscalía General de Justicia, quien determinó que tenía suficientes datos de prueba en cuanto a Yoseline y ejercitó la acción penal en su contra. "(

La Fiscalía) judicializó el asunto contra Yoseline y dejó en desglose de investigación el asunto en cuanto a los agresores de Ainara y las demás personas involucradas".

Eran menores

Javier explica que como Yoseline es mayor de edad y los hombres que abusaron de Ainara eran menores al momento de los hechos hay un tratamiento procesal diferente, así como porque los delitos son distintos.

"En cuanto a Axel, Carlos, Nicolás, Julián, Patricio y demás personas involucradas, la Fiscalía mantiene la investigación, es el desglose de la investigación y desde luego cuando tenga los datos de pruebas suficientes estaría obligada y nosotros a judicializar también a los agresores de Ainara y las demás personas que cometieron delitos en su contra".

De ser encontrada culpable Yoseline pasaría entre 7 y 12 años en prisión. A los violadores, por haber sido menores al momento de realizar el hecho, se les aplicaría la justicia para adolescentes que establece una pena máxima de cinco años de prisión, explica el abogado.