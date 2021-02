Vídeo: Youtuber rifa sus autos para comprar tanques de oxígeno

GUANAJUATO.- Un influencer y youtuber guanajuatense cobró relevancia esta semana luego de que anunció que rifaría sus dos automóviles para ayudar a quienes batallan contra el coronavirus, pues el dinero lo usará para comprar tanques de oxígeno.

Scott Adrián Moreno, conocido por su canal Scott Traveling Channel, explicó su decisión de rifar los dos autos.

“La situación está muy mal, ya me quede sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar y la vida no tiene precio, así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien”, dijo.

Youtuber responde a las críticas

Asimismo, envió en un mensaje a quienes lo criticaron por su rifa.

“Pero con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen, que ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares.”

El influencer también reunió a diez doctores, que dan consultas por WhatsApp a quienes no pueden pagar un médico. También tiene 50 tanques de oxígeno que presta a quien los necesita.

El youtuber añadió que los interesados pueden comunicarse al 445 159 7105.