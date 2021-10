VÍDEOS demuestran que Octavio Ocaña "Benito" seguía con vida tras chocar

Octavio Ocaña "Benito" seguía con vida tras el accidente, pero no fue auxiliado por los uniformados que lo seguían.

MÉXICO.— La trágica muerte del actor Octavio Ocaña, quien desde su infancia y hasta sus 22 años de edad interpretó al personaje de "Benito" en la serie de comedia "Vecino", ha generado gran polémica y en redes sociales piden justicia por la muerte del actor, a quien tras su fallecimiento aseguran fue asesinado por la policía de municipal de Cuautitlán Izcalli.

Te puede interesar: Dudan de la versión oficial de la muerte de Octavio Ocaña, "Benito" de Vecinos

En redes sociales, tras confirmarse el deceso del joven histrión y luego del reporte emitido por las autoridades y Fiscalía, las dudas sobre dicho dictamen "retumbaron", por lo que internautas indagaron sobre lo que la policía aseguró.

Fue así como horas más tardes, y tras la declaración del papá de Octavio Ocaña, quien aseguró que no habría justicia para su hijo y por eso no le importaba esclarecer los hechos, surgieron varios vídeos en los que se demostró que el actor de la serie de Televisa seguía con vida cuando las elementos policíacos arribaron al lugar en el que se estrelló.

Aqui se puede ver la indiferencia de los policias ante la agonia de Octavio Ocaña, el joven aún estaba con vida y los policias NO hicieron nada. #octavioocana #justiciaparaoctavioocana pic.twitter.com/SpW78cfDWR

En una primera grabación, se muestran los minutos posteriores al accidente vehicular que sufrió el actor de 22 años, quien según las autoridades falleció la tarde de este pasado viernes 29 de octubre luego de un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Sin embargo, en dicha audiovisual, también se puede observar que el actor que dio vida a "Benito Rivers" sigue con vivo, pues tras el choche lleva su mano derecha ensangrentada hacia su cara, luego uno de los policías ingresa al vehículo por el lado del copiloto y realiza algunas maniobras; un policía más se acerca a la ventanilla del conductor y reporta algo a través de su radio.

El papá de Octavio Ocaña revela quiénes acompañaban a "Benito": "son amigos míos"; pide no creer en las diferentes versiones que circulan en torno a la muerte del actor. #ak https://t.co/AEv5y65JPa pic.twitter.com/OPiZb7A3ZW

Posteriormente, a unos metros del vehículo colapsado se encuentran cuatro policías, uno de ellos sometiendo contra el piso al sujeto que presuntamente acompañaba al actor; también se escucha decir a uno de los uniformados "tómale gráficas a todo".

Los uniformados cuestionan al hombre sometido y luego se puede ver de nuevo la camioneta chocada y a Octavio Ocaña en el asiento; sin embargo, ya no se captan movimientos del joven.

Se observa que Octavio Ocaña, no portaba ninguna arma. Aún vivía y no fue auxiliado, no le brindaron primeros auxilios. La Fiscalía del Edomex, debe esclarecer este complicado crimen. @CiroGomezL pic.twitter.com/206pp4x1kS