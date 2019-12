Viral: Adultos mayores conmueven con su amor en el IMSS (vídeo)

NUEVO LEÓN.- Una pareja de adultos mayores conmovió con su historia en un IMSS de Nuevo León, pues luego de que el hombre se puso mal, su esposa lo trató con mucha ternura.

“No te voy a dejar solo, aquí me quedaré contigo”, le dijo María Luisa a don Genaro, dándole un beso en la frente.

La escena se captó en la Clínica 67 del IMSS en Apodaca y un testigo aseguró que la pareja estaba ahí porque al hombre le amputarían la pierna.

“La señora no se aparta de su esposo más que para ir al baño y para comer. Su esposo le dice con la voz quebrada que no lo deje y ella le responde con mucho amor que no lo dejará, que siempre se quedará a su lado”, dijo la persona en testimonios recabados por Televisa News.