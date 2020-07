Viral: AMLO y su presunta relación con el crimen organizado

El pasado fin de semana, el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocupó las tendencias de las redes sociales en México, luego de que fueran revelados dos vídeos en los que presuntamente el cártel presumía su fuerza militar; al tiempo que mandaba un mensaje contra su primer adversario, José Antonio Yépez “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Esta mañana, el secretario de Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, confirmó que los vídeos pertenecen a la célula Grupo Élite de CJNG. Sin embargo, también presentó un informe del análisis de las armas presentadas en el vídeo.

En la misma conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su actual estrategia contra el crimen organizado, se adhiere a “el nuevo testamento”, con el que pretende romper con “la herencia de los gobiernos pasados”.

“Nada de declarar la guerra, eso no es solución, ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin olvidar los derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia, más que con fuerza, y no se va a caer en ninguna provocación”, sentenció el mandatario mexicano.