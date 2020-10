Viral: foto del nieto de AMLO viendo el vídeo del presidente ante la ONU

La imagen del primer nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador, viendo unos vídeos del discurso del mandatario para la ONU, se volvió viral en redes sociales.

La fotografía del pequeño Salomón Andrés, primer nieto del mandatario, fue compartida por su padre José Ramón López Beltrán, quien acompañó la imagen con una corta frase: “Mi hijo atento a mi padre”.

Con más de 14 mil reacciones en Twitter, Salomón conquistó a los internautas sin mostrar su rostro, aunque también hubo usuarios que criticaran que estuviera “usando una computadora fifí”.

Omg he is a cutie . He has the best grandpa ever. God bless him always.