Viral: Francisco, el repartidor que a sus 74 años hace entregas a pie

MÉXICO.- Francisco Sánchez, un hombre de 74 años, vive en movimiento. A sus 74 años aceptó ser repartidor en una aplicación de entrega de comida solo para caminar y hacer ejercicio.

En entrevista para el Universal, el animado repartidor aceptó que inició el trabajo luego de que sus doctores le recomendaron hacer alguna actividad. Ahora su rutina es de lunes a viernes, días en los que se sienta a esperar que “le caiga un pedido” en las inmediaciones de Reforma 222.

Según su relato, sus compañeros repartidores lo acompañan y cuidan en las cuatro horas que reparte.

“Todas las personas que me ven siempre me dicen: ´felicidades, que bueno que usted esté haciendo ejercicio´; siempre me cuidan todos los que trabajan en esto, que son compañeros y siempre que me ven me saludan, me cuidan y así ando”, dijo.