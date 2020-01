Viral: Joven halla a su abuelo fallecido en Durango por Google Maps

DURANGO.- Una mujer identificada como Yajaira encontró a su abuelo fallecido por la aplicación Google Maps a través de su función Street View. El hallazgo lo compartió con un emotivo mensaje acompañado de las imágenes de su familiar en Labor de Guadalupe, Durango.

La publicación de la joven se viralizó rápidamente y ya cuenta con casi medio millón de “me gusta”. Asimismo, otros usuarios compartieron imágenes en las que sus familiares aparecen en la aplicación de Google.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ