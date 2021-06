Viral: Mujer se vengó de su novio por abandonar a su perrita (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.-- Para muchas personas los perros pasan de ser mascotas a convertirse en parte de la familia, es por ello que es tan triste cuando llegan a morir o se pierden y no saben si les ha pasado algo, están sufriendo o encontraron un nuevo hogar.

En esta historia viral en redes sociales una joven pasó de la tristeza de saber que su perrita se había extraviado, al enojo al enterarse de que su novio en realidad la había abandonado por no ser de raza. Así que decidió planear su venganza y dejarlo a él varado en la carretera.

Esperaba una sorpresa

En el video que ha sido ampliamente compartido en redes como Facebook y YouTube se puede ver a un hombre con los ojos vendados sosteniendo una serie de hojas con varios mensajes. Hay que recordar que este tipo de clips son comunes para darle una grata sorpresa a alguien, por ejemplo para pedirle matrimonio. Pero en esta no fue una ocasión feliz. El hombre va pasando las hojas poco a poco y nos va revelando la historia:

"Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza. Pero mi mejor amigo me delató y se lo confesó a mi novia. Y ahora sufriré las consecuencias".

Mientras pasa los mensajes bromea sobre la posible sorpresa que le espera, incluso cree que podría estar por recibir una propuesta de matrimonio.

La joven solo ríe y le menciona que vivirá algo inolvidable. Poco a poco comienza a revelarle que la razón por la que están en ese lugar es un perro.

"Se perdió"

Su novia, llamada Daniela, le pregunta que si se acuerda de Navy, el nombre de su perrita. Con descaro el hombre todavía le responde "pobrecita, la extraño, se perdió". La joven continúa confundiendo a su novio y le dice que conoce su deseo de tener un perro que sí sea de raza.

El hombre se emociona creyendo que le han comprado un perro y hasta especula que se trata de un Golden retriever que habían visto juntos y le había gustado. Mientras sucede eso, en la parte de atrás se ve a otro hombre que se acerca con una perrita cuyo collar hace un ruido por lo que el novio, todavía con los ojos vendados se convence de que está por recibir un cachorro de raza.

La venganza

Lo que sucede después es que la joven acerca a su ahora exnovio a una reja y le pide que cuente en voz alta hasta 15. Mientras el hombre comienza a contar, la mujer, el amigo y Navy se suben al auto.

Cuando el hombre se quita la venda de los ojos se sorprende al ver que todos están en el coche y que comienzan a alejarse. Entonces se acerca a la ventanilla y se sorprende al ver que la perrita que había abandonado está con ellos y hasta finge emoción al enterarse de que la encontraron.

La mujer le dice: "Sabes dónde la encontré… donde tú la dejaste". Entonces el otro se muestra enojado y cuestiona a su amigo si él fue el que le dijo e intenta justificarse: "Déjame que te explique", a lo que ella responde: "¿Qué me vas a explicar? Eres un desgraciado. Con tal de tener un perro de raza abandonaste a Navy. Eres un asco de persona".

Al final el amigo acelera y lo dejan en lo que parece ser una finca situada en mitad del campo.

La mayoría de las reacciones en las redes sociales son de apoyo para la joven que decidió darle una lección a su pareja, aunque también hay los que señalan que no se le puede llamar amigo a alguien que no solo lo delata sino que ayuda a planear toda la venganza. También se especula que el video en realidad fue armado y no se trata de una pareja real, simplemente de un grupo de amigos que quisieron enviar un claro mensaje, ¡No al abandono animal! Y lo lograron.

