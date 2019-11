Viral: Oso “acaricia” a una mujer en Nuevo León (vídeo)

Protección Civil da recomendaciones por avistamiento de osos en Chipinque

MONTERREY.- Elementos de Protección Civil del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, emitieron este sábado algunas recomendaciones debido a los recientes avistamientos de osos que se han presentado en esta localidad.



Las autoridades recomendaron que en caso de toparse con estos ejemplares en el Sector de Valle Poniente y en la Huasteca guardar distancia, pues “ellos no quieren hacerte daño, no los molestes”.



Asimismo, la dependencia publicó en una infografía: “No te acerques, no los molestes y guarda la calma; no los alimentes, ni les arrojes comida y por favor, no los golpees”.



También se exhorta a no fotografiarlos, ni videograbarlos, además de que es mejor no dejar a su alcance basura, ni intentar retirar la que hay.

Osos en Chipinque



En horas recientes se ha viralizado en redes sociales un video en donde se ve a un par de osos en el Parque Ecológico Chipinque.

Una vez más dos osos sorprendieron a paseantes de Chipinque.

Al principio esta dupla merodeó en la basura, después uno de ellos se acerca a un grupo de personas, sin mostrar algún tipo de agresión, incluso uno se paró en dos patas y se observa una especie de caricia a una mujer.