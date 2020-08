Viralizan fotografía de Pío López Obrador, David León y Eduardo Ramírez

MÉXICO.- Fernando Belaunzarán compartió en su cuenta de Twitter una foto que se está volviendo viral, pues aparecen Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, con David León, ex coordinador nacional de Protección Civil.

Asimismo, aparece Eduardo Ramírez, el entonces secretario de gobierno de Chiapas, quien busca la presidencia de la mesa directiva del Senado.

Fue precisamente el senador Ramírez quien respondió al ser cuestionado sobre los medios de comunicación por esta foto y se deslindó del hermano de AMLO y de David León Romero.

“Yo no tengo vela en ese entierro. Segundo, fue una foto tomada cuando era secretario de gobierno y fue la fundación de Morena en el estado de Chiapas. Como secretario de gobierno siempre me caractericé y me sigo caracterizando por tener diálogo y buena comunicación con todas las fuerzas políticas”, expresó.

El senador descartó que el partido Verde Ecologista haya aportado dinero para apoyar a Morena y que esto ocurriera en las elecciones de Chiapas.

El polémico vídeo

Las preguntas hacia Eduardo Ramírez refieren a los vídeos que se difundieron el pasado 20 de agosto, en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero de las manos de David León. Algunos han señalado que ese dinero fue para fortalecer a Morena en Chiapas en las elecciones de 2015.

.- Con información de Infobae.