VÍDEO: ''Viva López Obrador'', polémico ''Grito'' de la cónsul Isabel Arvide

El mensaje causa abucheos en un evento en Turquía; "fue una borracha", afirma la diplomática

Durante el Grito de Independencia se acostumbra mencionar a personajes de ayer y hoy importantes en la historia del país, pero causó polémica el de Isabel Arvide, cónsul de México en Turquía, donde gritó "Viva López Obrador".

Sin embargo, su "Grito" durante el evento en Estambul causó polémica pues, según vídeos que circulan en redes, se escucharon abucheos e incluso una mujer subió a recriminarle el mensaje.

“Viva López Obrador”, gritó la cónsul Isabel Arvide



Se llevó abucheos y hubo protestas por andar de creativa 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/pm0R0HmsWz — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 16, 2021

Además, generó protestas en las redes sociales de usuarios que afirmaron que no hay razón para incluir a AMLO entre los héroes.

Isabel Arvide es parte de la peste Obradorista , es nauseabundo el grito que dio, bien por cómo la callaron !!! https://t.co/YfpvsUFRsn — Patricia Couto (@PattCouto) September 16, 2021

También hubo quienes apoyaron la peculiar decisión de Isabel Arvide.

“Fue provocación de una borracha”, dice Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, tras reclamos al “Viva AMLO” en ceremonia del #Grito 👉 https://t.co/4Zx1MinOMM pic.twitter.com/OcI1mVM9PP — El Universal (@El_Universal_Mx) September 16, 2021

¿Qué dijo Isabel Arvide durante el "Grito"

“¡Viva Miguel Hidalgo!, ¡Viva la justicia!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva López Obrador!”, finalizó las arengas durante el evento en Estambul.

De inmediato algunas personas la abuchearon y gritaron “No” tras mencionarse los apellidos del presidente mexicano.

Una mujer subió al escenario y dijo “No es López Obrador, viva México”.

Después intentó acercarse a la cónsul mientras decía “lo respeto, pero él no va ahí. México no es López Obrador, él no va con los héroes de Independencia”.

Sin embargo, Arvide avivó la polémica porque afirmó que se trató de "la provocación de una borracha".

Debate en las redes sociales

Entonces se dio un debate en redes sociales, donde abundaron las recriminaciones a Isabel Arvide, aunque también hubo quienes la defendieron:

Inaceptable “el Grito” de la porrista Isabel Arvide, quién sin experiencia diplomática fue nombrada Cónsul de Estambul por su lambisconería.

Su renuncia es obligada, por un mínimo de seriedad.

Enseñando el Cobre...!

Encaran a la cónsul de Estambul tras dedicar arenga a AMLO. Viva López Obrador", fue lo dicho por Isabel Arvide, lo que causó gritos y abucheos por parte de los presentes.https://t.co/SwlyPCPGkq pic.twitter.com/HuZJ1ldm7n — Chikistrakiz (@chikistrakiz) September 16, 2021

La señora Arvide ni siquiera tiene el grado de embajadora, aunque ella crea que sí, es apenas cónsul, un rango no ganado sí no regalado — Oct Nava (@Octnava) September 16, 2021

Jajajajja es Isabel Arvide genio y figura ...

Jajajajajja buena puntada y la doña que le reclama pues estaba en su derecho pero también ya andaba medio peda

Oiga. Vaya a pedir trabajo en el consulado de Estambul. Igualita de arrastrada que la Arvide. 😂😂😂 pic.twitter.com/zNFKAc9fdA — La Kali (@Kali_goth) September 16, 2021

Claro. Un orgullo para los consulados festejar en esta administración. Una vergüenza esa borracha que alteró el evento. — Rocío 𓅫 (@rocioss) September 16, 2021

México es López Obrador, porque así lo quisimos la mayoría de mexicanos, aunque a una minoría incluyendo a esa borracha, le arda la cola.#AMLOLujoDePresidente — Bibi Montero🌸 (@BibiMonteroDR) September 16, 2021