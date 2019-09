CIUDAD DE MÉXICO.— Con la frase “los jóvenes becarios son los nuevos artistas del cambio” abrió hoy el encuentro universitario México Siglo XXI en el auditorio nacional de Ciudad de México, donde Bono, vocalista del grupo U2, y la actriz estadounidense Allison Williams hablaron de su activismo para el combate al sida, a la pobreza y las enfermedades crónicas que afectan a la humanidad.



El presidente del Grupo Carso, Carlos Slim Domit, se refirió a la evolución de las telecomunicaciones por medio de su empresa América Móvil, que genera condiciones de igualdad e inclusión en el continente americano.



Ponencias ante miles de jóvenes

Diez mil jóvenes de todo el territorio mexicano que estudian en universidades públicas y privadas escucharon con atención y premiaron con sus aplausos las historias que escucharon de viva voz de los ponentes, sobre todo el trabajo filantrópico que realizan los artistas internacionales Bono y Allison, entrevistados por la periodista Pamela Cerdeira.



Antes de la intervención de los invitados, Carlos Slim Domit pidió aplausos para el pintor oaxaqueño fallecido Fernando Toledo.



Te puede interesar: Con veladoras y canciones rinden homenaje al pintor Francisco Toledo

Luego, Slim hizo un reconocimiento a los empresarios porque crean millones de empleos y a los líderes que llevarán a la sociedad mexicana a un nivel de desarrollo pleno.



“Ustedes son los alumnos más destacados del país y están interactuando con personajes muy valiosos”, recalcó.



“Vivimos un cambio de era, un cambio de civilización más intenso y disruptivo, de retos y oportunidades, es la era del acceso a todo. Nos permite acceder a todo de forma inmediata y desde cualquier lugar, están modificando los moldes en que nos comunicamos”.



Tres cambios civilizatorios

“Hemos experimentado tres cambios civilizatorios en la historia: en la agricultura, la combustión de los combustibles y ahora en internet de banda ancha a través de las tecnologías”.



“Son éstas las que han provocado estos cambios y estamos pasando de sociedades locales a sociedades globales, para ilustrar lo profundo de la disrupción tenemos la empresa más grande del mundo que no tiene tiendas, la compañía de transporte que no tiene autos y la de hospedaje que no tiene hoteles”.



“Estamos en la era de la conectividad, en ella se sustenta esta era porque las telecomunicaciones son su sistema nervioso”.



Compromiso para mantener las inversiones

Slim Domit se comprometió a continuar las inversiones en telecomunicaciones para llevar cobertura a todos los rincones de hispanoamérica, expandir la capacidad de navegación y enviar datos para mantener el ritmo de desarrollo tecnológico y los servicios del sector de las telecomunicaciones, que es el que ha logrado el mayor cambio.



Por ejemplo, continuó, la telefonía 2G era para mandar mensajes de datos, 3G dio surgimiento a los teléfono inteligentes, 4G al servicio de streaming y 5G refleja una gran velocidad en la conectividad, que pasará de la conectividad a la intensa conectividad de las personas entre las cosas.



La red era de 56 kilobytes y ahora pasó a 100 por segundo, lo que es 2 mil veces mayor en velocidad. Además, bajaron las tarifas y su modelo de prepago lo adoptaron el 80% de las empresas móviles.



Presencia en 25 naciones

Slim Domit recalcó que convirtieron a América Móvil de una empresa obsoleta a una fuerte con agresivas inversiones en telecomunicaciones y ahora tienen presencia en 25 países y hay una mejor conectividad que, incluso, permite hoy a un niño de zona marginada tener información igual que un niño de una zona urbana.



Para continuar con este proceso de desarrollo, la empresa que dirige impulsa la plataforma Aprende.org, donde participan 18 millones de estudiantes y profesores que reciben educación continua con programas en línea certificados, y también apoyan el programa Capacítate para enseñar 270 oficios, donde están inscritos 3 millones de personas y se han graduado un millón de trabajadores. Ambos programas son gratuitos.



Oportunidades de igualdad e inclusión

“Las telecomunicaciones son oportunidades de igualdad e inclusión. Como empresas, fundaciones y personas reafirmamos nuestro compromiso de invertir, confiar, creer en México para tener una generación preparada y preocupada por el país”, dijo a los estudiantes.



“Ante la responsabilidad que tienen en su mano, la educación empieza en la familia, sigue en la escuela y no olviden que la educación es para ser mejores, ser mejores de lo que somos hoy”.

“La vida pasa rápido, no dejen de disfrutarla, no dejen de vivirla con sentido de amor, con amor a su profesión y a su país”.



Bono: Está bien que sueñen en grande

El músico Bono, presentado como una leyenda viviente, contó sobre su surgimiento como estrella de la banda U2, pero la entrevistadora lo enfocó para que contara sobre su activismo a favor de la humanidad, principalmente en África, donde su trabajo ha impactado favorablemente a más de 40 millones de personas en el combate de enfermedades prevenibles y de combate a la pobreza.



Señaló que está bien que las personas sueñen en grande, que tengan ideas y estrategias para triunfar.



“Los jóvenes tienen que ser audaces y sentir emoción porque de esa forma empujarán a México al segundo nivel de mejor vida”.



Un “pecado” como se trata a los pobres

En su opinión, es un pecado como se trata a los pobres y consideró que México alcanzará su proceso de paz cuando la lucha contra los carteles y el narcotráfico no sea en forma individual sino que sea a través de redes y movimientos sociales grandes “porque son poderosas herramientas”.



“Cuando trabajamos con todas las personas, hasta con las que no estamos de acuerdo, no tienes que estar de acuerdo con todo, los grandes movimientos sociales logran cosas importantes”.



“Ahora, con la cancelación de las deudas de los países más pobres vamos con jugadores de fútbol, vamos con todos. Estoy seguro que México saldrá al segundo nivel si la gente trabaja de manera conjunta, les deseo el bien”.



Gobiernos populistas, ya en todo el mundo

Bono dijo que la gente tiene que contar mejor la historia que los llamados gobiernos populistas locales, que ya están en todo el mundo, y quienes promueven el cambio deben de trabajar con razonamiento, con un marco moral que se enfoque a la justicia e hizo un llamado a los universitarios para que no se duerman en la comodidad de la actual libertad. Y los gobiernos populistas tienen que entender que las inversiones y el activismo pueden cambiar las cosas.



Allison Williams habla de su activismo

Por su parte, Allison Williams destacó que se interesó primero por el combate al VIH sida porque el blanco de este virus eran personas marginadas y consideró que se podría prevenir. Dijo que se puede erradicar el problema del sida si todos colaboran y le dijo a los universitarios que en cada donación de sus centavos en cada compra pueden contribuir a combatir este grave problema de salud.



“Me siento afortunada de ir a África a trabajar porque podemos dar solución al sida porque funciona”.

“En África no pueden hablar sobre salud sexual con sus padres y abuelos, si resultan positivo al virus no tienen cómo recibir tratamiento. En cambio en Finlandia se reúnen y buscan soluciones. Me pone furiosa ver esa injusticia, era lo físico de la desigualdad y no quería vivir en un mundo donde te dirigen y deciden por tí”.



Incremento del feminicidio en México

Le preguntaron sobre el incremento del feminicidio en México, y respondió:



“Yo no puedo decirles de esa experiencia que viven en esas circunstancias, siento algo profundo por ustedes, pero las mejores luchas se crean localmente por las personas que sí pelean, que sí tienen gran coraje y valor”.

“Los hombres, si desean un mejor mundo, tienen que apoyar a las mujeres”.

“Yo no he vivido esta vida, pero he visto que funciona que grupos locales se unen y comparten la lucha. No es un problema exclusivo de México, es a nivel internacional, la violencia contra las mujeres esta en todas partes del mundo”.



“Deben importar a todos”

La actriz señaló que los problemas que ocurren en otras naciones deben importar a todos, no importa de donde provenga, porque todos pueden ser parte de la solución y pidió a los universitarios que usen sus voces para generar el cambio y usen bien su dinero porque donando sus centavos estaban salvando vidas.



Otro ponente fue el creador de Netflix, Reed Hastings, quien anunció una inversión de 200 millones de dolares para la creación de 50 series en México en los próximos dos años. Dijo que ahora enfocará sus historias en series sencillas como la película Roma que fue todo un éxito en el mundo cinematográfico.