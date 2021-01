Vuelve a alcaldía de Campeche

Eliseo Fernández Montufar desoye fallo del Tribunal

CAMPECHE.— Eliseo Fernández Montufar la hizo de nuevo: regresó al viejo edificio de la calle 8 para seguir gobernando al municipio capitalino, justo en el momento en que se debatía en sesión de Cabildo el regreso o la despedida definitiva del presidente municipal.

Al cumplirse los 31 días de su licencia temporal se impuso al deseo de los regidores priistas, quienes ya lo veían fuera del Ayuntamiento, pues alegaban que su período de licencia solicitada el 6 de diciembre había vencido.

Ante esto se aplicaría el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, que obligaba al Cabildo a reconocer como alcalde sustituto a Rubén Saravia, que por cierto, se inconformó con la decisión del Cabildo al nombrar a Paul Arce como presidente municipal interino, el mismo 6 de diciembre en que el primer edil solicitó dicha licencia.

Cuando los adversarios del aún panista se frotaban las manos, Fernández Montufar dio un viraje al anunciar su retorno como alcalde en funciones y así lo atestiguó el cuerpo edilicio, ante el asombro de los priistas.

Fernández Montufar comprobó, a través de un documento firmado de su puño y letra, que su regreso fue completamente legal.

“En virtud de que la exigencia de solicitar una licencia definitiva no revela ser una medida necesaria, además de que el carácter definitivo de la licencia me privaría de la posibilidad de regresar al cargo, ello, no obstante de que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche dejó abierta la posibilidad de reincorporarme al cargo público, pero hasta llegado el caso de no verme favorecido con el resultado de la votación; razón por la cual impugnaré dicha sentencia por violar mis derechos político-electorales, impugnaré ante la sala regional de Xalapa”, indicó.

“Derivado de lo anterior, me veo en la imperiosa necesidad de solicitar al honorable Cabildo la conclusión de la licencia solicitada, mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2020, por no haber transcurrido más de 30 días desde la concesión de permiso”, remarcó.

“¡Prefiero ser yo!”

Más tarde, Fernández Montufar publicó un mensaje dirigido al priista Christian Castro Bello: “Imaginaba que mi tío me quisiera imponer de gobernador, que mi tío fuera el presidente nacional del PRI, que para imponerme me comprara a los dirigentes del PAN y el PRD, que tuviera de mi lado todo el sistema de justicia y el Instituto Electoral, que mi tío estuviera dispuesto a pagar cientos de millones de pesos de los campechanos para que voten por mí... ¡Prefiero ser yo y quedarme con el cariño de la gente!”.

Anteayer publicamos que el Tribunal Electoral del Estado (TEEC) ordenó, luego del mediodía, la revocación de Paul Arce Ontiveros como alcalde de Campeche y que tome protesta el alcalde suplente Rubén Saravia Cuevas, en lo que se consideraba un duro golpe a los planes de Fernández Montufar.

Asimismo, instruyó al Cabildo modificar la licencia temporal solicitada por Fernández Montufar, ya que esa figura no está vigente en la Ley Orgánica de los Municipios, de modo que debe ser licencia definitiva.

En sesión virtual del TEEC, que preside Francisco Javier Ac Ordóñez, y con base en el proyecto del magistrado Carlos Francisco Uitz Gutiérrez, se resolvió revocar la designación de Arce Ontiveros.

También se instruyó que el Cabildo sesione en un plazo de dos días naturales y llame a Saravia Cuevas para que rinda protesta como suplente del alcalde con licencia.