Las buscamos Wendy y Carolina, los casos que movilizan a México

MÉXICO.- En los últimos días, los casos de Wendy Sánchez y Carolina Estefanía Martínez Zea movilizaron a México, sus fotografías se están viralizando en redes sociales y, aunque son de diferentes lugares, comparten una situación, desaparecieron y la gente teme que puedan ser otras víctimas de la violencia de género.

El caso de Wendy Sánchez

Las redes se inundaron con un “Te buscamos Wendy”. La mujer, de 33 años, salió de su casa ubicada en el pueblo de San Francisco, Nayarit, el sábado 9 de enero por la mañana. Se dirigía Guadalajara para ver a su familia, pero no llegó. Wendy desapareció en el trayecto y nadie sabe nada de ella desde entonces.

Su hermano Baruc expresó que la mujer les avisó desde un día antes que los visitaría y que llegaría a Guadalajara al mediodía.

“Mi otra hermana se quedó esperando, pero al no llegar, intentó comunicarse y no hay respuesta. Lo primero que se hace es confirmar que sí haya salido de San Pancho, nos dijeron sus roomies que sí salió de casa. Mi hermana lo que hizo es confirmar que no haya accidentes, que no esté reportada en Locatel, como la primera fase de una persona (cuando) no sabes dónde está, pero todo negativo”, dijo en entrevista para Milenio.

El pasado 16 de enero, a ocho días de la desaparición de Wendy Sánchez, familiares y amigos de la joven realizaron una concentración en Casa Jalisco para exigir a las autoridades su pronta localización.

Prometen ayudar

El gobernador del Estado salió y se comprometió a dar seguimiento personal al caso.

"Estamos ya en coordinación con la Fiscalía de Nayarit. Sepan que yo voy a estar al pendiente del tema. Ahorita viene personal de la Fiscalía de Desaparecidos para decirles lo que nos han dado de información en la Fiscalía de Nayarit; yo voy a buscar también al gobernador para ver en qué nos puede ayudar y voy a estar dando seguimiento personalmente”, dijo según declaraciones publicadas en el medio local El Informador.

La artista y diseñadora de 33 años de edad salió aquel día en su camioneta Jeep de San Francisco, Nayarit a Guadalajara. Mide un metro con 63 centímetros, es de tez blanca y de complexión robusta, como señas particulares, usa lentes, tiene pecas en el rostro, una cicatriz en la rodilla y perforaciones en el labio inferior. Piden ayuda para encontrarla.

Carolina Estefanía Martínez Zea

Otro caso que está haciendo eco en el país es el de Carolina, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), fue reportada como desaparecida luego de salir de su casa en la colonia Lomas de la Era, alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

¡Ayudemos a encontrar a Carolina Estefanía Martínez Zea, estudiante de historia en la @ENAH_oficial!



Vista por última vez el 13 de enero luego de salir de su domicilio en Álvaro Obregón, CDMX. Cualquier info será de gran ayuda. ☎️ 5345-5080 y 5345-5082. 🙏 Favor de compartir. pic.twitter.com/ZHPSlj1B2j — SNPICD-INAH Investigadores (@inah_academicos) January 17, 2021

Desde el 13 de enero nadie la ha visto e incluso el INAH compartió su desaparición. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó la ficha de búsqueda con el número de expediente AYO/162/2021.

Solicitamos de su apoyo y RT para la localización de Carolina Estefanía Martínez Zea de 22 años de edad, fue vista por última vez el 13 de enero de 2021 en la Col. Lomas de la Era @AlcaldiaAO.#AlertaAmberMx @FiscaliaCDMX @SSC_CDMX @botDesaparecidx pic.twitter.com/82I967SLhM — Maricela Silva Andraca (@MaricelaSilvaAn) January 17, 2021

Carolina es de tez morena clara, frente amplia, boca mediana, cara redonda y como señas particulares tienen en el lado derecho del pecho tiene un tatuaje en forma de dos golondrinas, un corazón y el nombre Mauricio.

Ayúdanos a localizar a Carolina Estefanía Martínez Zea. pic.twitter.com/E0kAMeYKxS — INAHmx (@INAHmx) January 17, 2021

El último día que fue vista iba traía puesta una sudadera rosa, tenis negro, blusa negra, pantalón con estampado rosa, azul y blanco.

Con el hashtag #TeBuscamosCaro, familiares y amigos piden ayudarla para encontrarla.