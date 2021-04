CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Miguel Ángel Mancera anunció la incorporación de la panista Xóchitl Gálvez al Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República.

Ayer miércoles, la legisladora dirigió un oficio a la presidencia del Senado de la República sobre el cambio de grupo parlamentario.

De esta manera, la bancada del partido del Sol Azteca crece a 5 integrantes, con lo que tiene derecho a un lugar en la Comisión Permanente y evita que Morena alcance la mayoría calificada en ese órgano del Congreso.

"No podemos permitir que Morena, que no tiene mayoría calificada en el Senado tenga mayoría calificada en la Permanente, que le permita convocar a períodos extraordinarios con la agenda que se le pegue la gana, sin la oposición", advirtió la senadora Gálvez, quien señaló que no tiene ningún inconveniente en pasarse al grupo perredista.

"Es más, me siento orgullosa de poder defender a la Patria ante la intentona de Morena de agandallarse la Comisión Permanente".

¿Quién es Xochitl Gálvez?

Fue delegada en Miguel Hidalgo hasta 2018 cuando dejó el cargo para postularse en las elecciones de aquel año como candidata del PRD al Senado. En el Senado, Xochitl participó como secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas y en la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. También integró la Comisión de Zonas Metropolitanas, la Comisión Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y la Comisión de Reforma Agraria.

En 2010 fue candidata al Gobierno del Estado de Hidalgo. En 2003 fue titular de la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas. Para 2006 encabezó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Las polémicas de Xóchitl Gálvez

La política ha protagonizado varias polémicas. En 2016, cuando era delegada de Miguel Hidalgo asistió a la fiesta de cumpleaños de Diego Fernández de Cevallos en Querétaro en la que hizo una transmisión de Periscope; y en la que aparecieron personajes como Carlos Slim, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón.

En 2019 también llamó la atención por asistir disfrazada de Catrina a sus labores en el Senado de la República en el marco de los festejos de Día de Muertos. Aquel día compañeros de todas las bancadas subieron a sus redes sociales imágenes con la senadora panista, quien señaló que "la Catrina es un ícono de nuestra cultura en torno al Día de Muertos".

Ese mismo año, la senadora del PAN, causó polémica por un vídeo en el que pretendía saludar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el aeropuerto de Chihuahua, pero al momento de levantarse, se arrepintió. En el vídeo se observa cómo la legisladora panista esperaba en la sala de espera cuando ve pasar a López Obrador; se levanta, pero al final desiste de acercarse.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, intenta saludar al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ en el aeropuerto de Chihuahua, pero al final se arrepiente pic.twitter.com/Z1dfEqNUJj — El Universal (@El_Universal_Mx) March 3, 2019

Como senadora presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia por la adjudicación de un contrato a Grupo Gilbert Estructuras en Acero, a la que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México le vendió 49 mil toneladas de acero de estructuras del fallido Aeropuerto de Texcoco.

También presentó ante la SFP abrir una investigación a los ingresos percibidos durante los 37 años de servidor público, del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.