''Ya no contagio'': AMLO dice que no usará cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras padecer Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no usará el cubrebocas "porque ya no contagia" y si se infectó con el virus del SARS-CoV-2 fue porque salió a trabajar como millones de mexicanos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo, rechazó el uso del cubrebocas.

"No, ahora además de acuerdo a lo que plantean los médicos no contagio", afirmó.

Sin embargo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell lo ha recomendado aun para las personas inmunizadas por medio de las vacunas.

Al cuestionarlo si será obligatorio el uso del cubrebocas, el Presidente recordó que en México no hay autoritarismo, y ese tipo de medidas son voluntarios, porque lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad.

"Es una decisión de cada persona. Se recomienda cuidar la sana distancia, no hacer actos masivos, cuidarnos de hasta reuniones familiares".

"Me contagié porque tengo que trabajar como millones de mexicanos"

"¿Por qué me enfermé?, primero porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado hay presidentes que han sido de los primeros, pero eso no lo dice la prensa conservadora, fifi, hasta les aplaude, y se vacunan con el pretexto que de esa manera dan el ejemplo".

"Y dos, porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, me cuidé, guardé la sana distancia, pero me tocó y afortunadamente salí adelante".