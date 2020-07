''Ya no hay familia presidencial'': afirma Beatriz Gutiérrez Müller

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su cuenta de Twitter que ya no exite la "familia presidencial".

La declaración se dio tras la columna del senador morenista, Martí Batres, quien señaló que “exigir a la esposa del presidente la atención a la infancia, es reproducir la idea de que a la mujer le tocan los cuidados”.

Citando dicha columna, la también escritora publicó:

Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando. Saludos, Martí. https://t.co/xTjFxQxwmO