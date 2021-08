'Ya no hay respeto': dice AMLO tras bloqueo de la CNTE en Chiapas

CHIAPAS.- Al asegurar que "no fueron los modos y no hubo respeto", el presidente Andrés Manuel López Obrador comparó a los dirigentes de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con los líderes del Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) al asegurar que no saben protestar y los acusó de provocadores, así como de tener propósitos distintos a la cuestión magisterial.

Al encabezar la ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno siempre ha recibido a la CNTE.

Esto, luego de que en la mañana de este viernes, integrantes de la CNTE en Chiapas bloquearon por dos horas la camioneta en la que se transportaba el presidente Andrés Manuel López Obrador; lo que ocasionó que no encabezara la reunión del gabinete de seguridad federal y su tradicional conferencia de prensa en el cuartel de la VII Región Militar.

Afirmó que el haber estado retenido dos horas dentro de su camioneta "no es nada", pues recordó que cuando estuvo en la oposición caminó dos veces protestando de Tabasco a la Ciudad de México; y que vivió y durmió cerca de dos meses en el Zócalo de la capital de la República en el plantón de 2006.

"Ahora en la mañana el que los maestros ahí nos detuvieron pude haberles dicho 'oigan sí, nos vemos el lunes en la Ciudad de México, ahí los espero', y pasar, pero no, ahí se quedaron porque no son buenos modos: y no hay respeto, y además, siempre los hemos atendido, y ellos tienen otros propósitos", dijo el Presidente.

"Y muchos dirigentes, hasta los de hoy no saben lo que es encabezar protestar y dormir con la gente. Son como los de FRENAAA que fueron al Zócalo y se quedaban a dormir muy pocos y los líderes se iban dormir a los hoteles, dirigentes nailon", dijo.

Acompañado por integrantes de su gabinete de seguridad y por el gobernador Rutilio Escandón, el Mandatario federal afirmó que pese a estas protestas, su gobierno tiene que seguir adelante porque tiene la suficiente autoridad moral y política para seguir con su proyecto de transformación.

"Tenemos suficiente autoridad moral, autoridad policial para llevar a cabo la transformación que requiere el país", aseveró.