“Ya sabía” de Pandora; AMLO asegura que Arganis le puso sobre aviso

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal).— El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal, vinculado al caso de los Pandora Papers, está presente en la lista de personas que movieron fortunas a paraísos fiscales debido a un fraude que afrontó en 1998, de acuerdo con declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su habitual rueda de prensa matutina, realizada ayer en la ciudad de Puebla, López Obrador reveló que conocía de antemano el reportaje del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) porque el mismo secretario le informó que iba a salir en los Pandora Papers.

“Yo estaba enterado que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganis y me dijo: ‘Estoy preocupado porque me pidieron informes sobre un dinero que deposité en un fondo y fue a parar al extranjero, y ese dinero inclusive me lo robaron, y va a salir el tema’”, contó AMLO en la tradicional mañanera.

Ante ello, dijo que envió un mensaje al funcionario para que le detallara la información sobre el monto, fecha y si fue defraudado con dicha acción, porque en la rueda de prensa “seguro me van a preguntar”.

Según consigna El Financiero, la respuesta de Arganis fue que esto sucedió en 1998 y se trata de la venta de sus acciones en ICA, las cuales recibió cuando salió de la empresa.

El secretario Arganis le precisó que en 1998 depositó 3 millones de pesos obtenidos por la venta de sus acciones en la constructora ICA en un fondo, los cuales fueron a parar “al extranjero” y se los “robaron”.

“Fui defraudado por esa empresa, al igual que muchos pequeños inversionistas en todo el mundo. Fue la venta de mis acciones en ICA que las recibí cuando salí de la empresa”, recalcó el secretario de Comunicaciones en un mensaje hecho público por el Presidente en su rueda de prensa de ayer.

La investigación internacional de la ICIJ —conocida como Pandora Papers— vincula a más de 3,000 mexicanos que presuntamente movieron fortunas a paraísos fiscales.

Además de Arganis, entre los señalados se encuentran Julio Scherer, hasta hace poco consejero jurídico de López Obrador; Julia Abdala Lemus, pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, y Armando Guadiana, senador del partido oficial Morena.

En la mañanera, López Obrador opinó que “hay que hacer una investigación” sobre este asunto, que “tiene que ver desde luego con la cuestión fiscal” y conocer si se pagaron impuestos.

Pero a la vez criticó que de los 3,000 implicados en México, los medios de comunicación “solo sacan tres”, “o buenoi, cuatro” nombres vinculados a su movimiento político (Arganis, la pareja de Barttlet, Scherer y el senador Guadiana).

López Obrador aclaró que Scherer ya no pertenece a su gobierno, así que “él tendrá que aclarar” su caso específico; que la esposa de Barttlet es empresaria y que ella “no es el licenciado Barttlet”, y Guadiana es legislador.

En cambio, el Presidente dijo que sí le “interesaba mucho” el caso de Arganis porque él sí es secretario de su Gobierno.

“Ya Julio no trabaja en el Gobierno, él tendrá que aclarar. Guadiana es legislador y la esposa del licenciado Bartlett es empresaria y no es el licenciado Bartlett”, dijo.

Sobre el mismo tema, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, puntualizó que si bien los mecanismos “offshore” no son ilegales, individualmente se debe ser responsable con las obligaciones fiscales.

“Todo mundo tiene que hacerse responsable de sus compromisos fiscales, independientemente de dónde tengan los recursos. Estos instrumentos no están prohibidos en la medida que cumples con tus obligaciones. La banca en ese sentido no tiene nada más que decir que la gente tiene que ser responsable con sus obligaciones fiscales”, dijo.

Entrevistado después de participar en la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021, Becker se refirió también a la iniciativa de reforma eléctrica planteada por el Ejecutivo federal y consideró que hasta el momento el tipo de cambio ha reaccionado bien a la propuesta, con lo que se deben esperar a las discusiones que se tengan sobre el tema.

“Hemos visto que la Cámara de Diputados y Senadores siempre ha sido un equilibrio en términos de crear y generar equilibrios con diferentes propuestas. Hay que esperar a ver qué pasa y hoy seguimos viendo que el tipo de cambio está muy estable en $25.50”.

“Parece que los mercados han reaccionado bien y hablan de que no hay nada de qué preocuparse por el momento. Hay que seguir viendo los acontecimientos y ver en qué termina”, dijo.

Becker expresó que si el sector bancario es requerido en el parlamento abierto para expresar sus puntos de vista sobre el tema, aportarán los estudios correspondientes, pero insistió en que el tipo de cambio actualmente no ha afectado en la confianza de los inversionistas.

