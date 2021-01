“Ya se ven las lucecitas”, dice AMLO

“Estamos por salir del túnel gracias a nuestra estrategia”

LINARES, Nuevo León (El Universal).— Al asegurar que la estrategia económica que impulsa el gobierno federal es eficaz, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se está reactivando la economía del país, por lo que “ya se ven las lucecitas” que indican que México está por salir del “túnel” en que, señaló, nos metió la pandemia de Covid-19.

Acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el titular del Ejecutivo federal indico que parte de esta reactivación económica fue generada por la emergencia sanitaria. “Vamos a salir de este túnel en el que nos encontramos, ya se ven las lucecitas que indican que vamos a salir del túnel en que nos metió la pandemia, que causa tanto dolor, tanto sufrimiento y que, al mismo tiempo, nos afectó la economía, la actividad productiva; pero vamos hacia adelante, ya se está reactivando la economía, ya se están recuperando los empleos.

“Y les diría: es muy doloroso de la pandemia, eso es lo que más me preocupa y ocupa, la parte económica, la estrategia que hemos llevado a cabo ha sido eficaz”.

El presidente López Obrador manifestó que tras la llegada de la crisis por el Covid, él pronostico que se caería la economía, pero se recuperaría.

“Dijimos: Vamos a caer y vamos a recuperarnos, y va a ser una ‘V’; así, caímos hasta el fondo y salimos, y ya está cumpliéndose el pronóstico, ya estamos creciendo de nuevo, y va a ser una ‘V’. Nuestros adversarios, los expertos decían: ‘No, vamos a caer y va a ser una como ‘L’, vamos a estar en el fondo durante mucho tiempo’. No, ya los pronósticos económicos son favorables”, dijo.

Indicó que a pesar de la crisis su gobierno no recurriría a solicitar créditos y endeudarse, además de presumir que no ha habido alza de impuestos ni gasolinazos. “Independientemente de la situación económica, pues no recurrimos a deuda, no aumentaron los impuestos, no aumentaron los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, cumplimos el compromiso de no endeudar al país, de no aumentar los impuestos y de no subir el precio de los energéticos en términos reales.

“Y vamos saliendo sin cancelar los programas sociales; al contrario, se ampliaron los programas de apoyo a la gente, de apoyo al pueblo”, agregó López Obrador.

En su intervención, el gobernador neoleonés, Jaime Rodríguez “El Bronco”, consideró que nunca es tarde para que gobiernos estatales y empresarios accedan a la vacuna contra el Covid-19, como anteayer autorizó el presidente López Obrador.

En reunión con medios, previo a la supervisión del Presidente de los programas de Bienestar en la entidad, “El Bronco” consideró que los siervos de la Nación no deben de estar en las brigadas de vacunación como lo plantea el gobierno federal.

Gobernador, ¿llega tarde el aval que da el presidente López Obrador para la adquisición por parte de los estados y la iniciativa privada de la vacuna?”, se le cuestionó.

“No sé cómo o quien le haya estado aconsejando al presidente, a lo mejor fue por una razón de disponibilidad de la vacuna y yo creo que se hizo un plan nacional por disponibilidad de la vacuna, al menos eso es lo que nos han dicho. Creo que no podemos nosotros estar haciendo un calendario para ver cuánto se nos mueren cada día, eso es ingrato, tenemos que hacer un plan para ver si es posible que mañana consigamos la mayoría de la vacuna y trabajar en ese sentido, creo que también los laboratorios están intensificando su producción... si entre todos le entramos, entre todos podremos detener la pandemia, antes de criticar a nadie, nunca es tarde”, dijo Rodríguez Calderón.

