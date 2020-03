Ya se venden "cachitos" para la rifa del avión presidencial, admite AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Se están vendiendo anticipadamente los "cachitos" para la rifa del avión presidencial, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como se informó, estos billetes servirán para sortear el valor comercial de la aeronave TP-01 “José María Morelos y Pavón” el 15 de septiembre.

López Obrador aceptó que los "cachitos" se venden anticipadamente pese a ordenaron que éstos comenzaran a venderse el próximo 10 de marzo, después del paro nacional de mujeres.

Durante su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal señaló que esto ocurrió porque los billetes se habían distribuido desde este lunes.

"Los billetes para el avión, ya que pasen las manifestaciones del domingo, del lunes, empezarán a distribuirse", agregó.

El mandatario acusó que los conservadores están muy enojados con su gobierno por esta y otras iniciativas.

¿Saben por qué? Porque se acabó la robadera arriba, ya no pueden atracar, ya no tienen secuestrado al gobierno como lo tenían"

Les molesta mucho eso, nos están atacando en los medios, no en todos, afortunadamente están las benditas redes sociales, concluyó.

La venta de boletos para la rifa del avión, en 500 pesos, la documentaron medios nacionales en diversos puntos de Ciudad de México.

El Presidente reconoció que en principio no se consideró que la fecha de venta coincidiera con el paro de mujeres.

A su decir, desde que se tuvo conocimiento del movimiento feminista dio la instrucción para que se detuviera la distribución de los billetes de la rifa en la Lotería Nacional.

No sabíamos lo del lunes (9 de marzo), la verdad, no me creyeron algunos, yo no digo mentiras, ya se había iniciado la distribución”