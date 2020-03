Ya son seis muertos por medicina contaminada en hospital de Pemex

VILLAHERMOSA.- El suministro de medicina contaminada en el hospital de Pemex en Tabasco cobró anoche su sexta víctima, según confirmó la empresa productora del Estado.

También indicó que 33 personas son atendidas en forma ambulatoria y 19 están en un hospital, dos de ellos en terapia intensiva.

Daños por la medicina

Como informamos, a finales de febrero varios pacientes recibieron heparina sódica (un potente anticoagulante) que tenía bacterias.

Entre el 27 y 28 de febrero se presentaron por lo menos cinco casos: esas personas tenían temperatura alta y sudoración.

Las autoridades de salud investigan este lote contaminado y administrado a pacientes de hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa.

"Le dieron la peor muerte"

Inocente Hernández, jubilado de Pemex, rompe en llanto y se aferra a un ataúd vacío con la imagen de la virgen de Guadalupe en el funeral de su esposa Marina, quien falleció por el fármaco.

De 49 años, ella es una de las seis víctimas que recibió la heparina sódica contaminada a pesar de que sus familiares compraron el medicamento original en farmacias. "Le dieron el adulterado".

Mi esposa murió por negligencia de los médicos, le metieron una inyección caducada cuando se la había comprado el jueves (…) ¡Quiero que les apliquen la ley a los responsables y me devuelvan viva a mi compañera!"

"Es la peor muerte que pueden ocasionarle a un ser humano porque ves decaer día tras día a esa persona a raíz de este medicamento infectado", agregó Rosalba Sánchez, hermana de Marina.

Procederán por negligencia

Ayer fueron los funerales de dos de los ahora seis difuntos y sus familiares confirmaron que ya presentaron las primeras denuncias por negligencia médica en contra de las autoridades del hospital regional de Pemex.

Guadalupe García, quien perdió a su padre Valdemar, un jubilado de la petrolera, desaprobó los resultados de una autopsia realizada por la Fiscalía estatal.

"Ahí dice que murió por causas naturales provocadas por su enfermedad, más no mencionan que fue por negligencia", denunció.

Agustín Córdoba, otro demandante que perdió a su padre Salvador, de 75 años, se dijo "harto" de la insensibilidad de las autoridades.

A Salvador García no se le aplicó el medicamento con bacterias. Sin embargo, sus familiares denuncian que fue infectado en el nosocomio durante el cambio de catéter y una transfusión sanguínea.

"Me dijo el doctor solo que era desconocida y no sabían cómo había ahí, después dijo que no era una, sino cuatro bacterias", alertó.

La FGR entra en la investigación

Ayer trascendió a los medios que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las denuncias por fallecimientos de tres pacientes.

Se buscará descartar o confirmar si hubo un cuadro clínico de intoxicación por el fármaco.

Más de 60 pacientes de diálisis en el hospital de Villahermosa recibieron heparina sódica y más tarde resultaron positivos a la presencia de la bacteria "Klebsiella spp", según Pemex.

Familias y enfermos califican este centro médico como "el hospital de la muerte".- Con información de EFE, "El Universal" y AP

