Yaz, la niña que pidió que la dejen morir tras maltrato, volverá al quirófano

PUEBLA.- Yaz, la niña que le pidió a los médicos que la dejaran morir tras sufrir maltratos en su hogar, será sometida a una nueva cirugía.

El miércoles, el Secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez, expresó que la operación restituirá el tránsito intestinal, pues lo tiene por fuera y permanece en terapia intensiva.

El caso de Yaz

A finales de agosto, una niña de siete años pidió a los médicos que la atienden en un hospital de Puebla que la dejaran morir, que ya no la curaran.

“Mejor quiero morirme, ya no me curen… no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando…”, dijo Yaz a uno de los médicos en declaraciones recogidas por Sin Embargo, al ingresar al Hospital de Las Margaritas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras ser fuertemente golpeada, lo que le causó una hemorragia interna y le dejó un pulmón colapsado, además de que presenta signos de violación y quemaduras en la espalda.

La @FiscaliaPuebla obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra Rafael N. y Alejandra Viridiana N. por los delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija, hospitalizada en el IMSS La Margarita.



Detalles: https://t.co/kWodcP1VlJ pic.twitter.com/lBSM6MhloA — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 3, 2020

Yaz está grave, ingresó al hospital el pasado 21 de agosto, día en el que una vecina la llevó cansada de ver cómo la maltrataban.

Los antecedentes que “nadie vio” en Yaz

Antes de este ingreso hospitalario, a la pequeña la habían atendido con señales de tortura y maltratos en tres ocasiones; además, su hermanita de sólo 3 años de edad murió en junio por una supuesta broncoaspiración, sin que se abrieran investigaciones al respecto.

El IMSS y el gobernador Miguel Barbosa Huerta se han acusado mutuamente de la omisión que se cometió en el caso de violencia recurrente a la que era sometida esta niña.

#Yaz y #Mitzi, la omisión gubernamental, crimen de Estado. https://t.co/lspgH4pE4Q #Justicia @MBarbosaMX

un Gobernador pretendiendo parecer bueno cuando es el principal responsable de la tragedia que hoy embarga a esta familia. pic.twitter.com/HrumyvMPFN — FridaGuerrera #NiUnaMás (@Fridaguerrera) September 9, 2020

Detienen al padre y a la madre

Las autoridades ministeriales de Puebla detuvieron al padre y madre de Yaz porque la golpeaban constantemente.

La Fiscalía General del Estado informó que cumplió con la aprehensión de los padres de la niña.

En un comunicado de prensa, detalló que el pasado 22 de agosto la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, tomó conocimiento por parte del Hospital del IMSS de La Margarita, sobre del ingreso de la afectada.

La vida de Yaz está en riesgo

La Fiscalía determinó que la víctima presentaba síndrome del niño maltratado y múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida. Además tenía infecciones y llagas presuntamente por falta de cuidado luego de que fue operada en abril por daños intestinales.

Se estableció que la menor de edad vivía con su padre en el domicilio de la abuela paterna y también convivía con su madre. Derivado de los avances de la indagatoria, la Fiscalía solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, órdenes de aprehensión por los delitos de violencia familiar y abandono de persona.