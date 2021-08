Yucateco acusa de negligencia a hospital de Cancún; teme por la vida de su pareja

Ingresa por legrado y le detectan Covid-19 en hospital de Cancún

CANCÚN. - Una joven tabasqueña, de 25 años, tuvo que ingresar al Hospital General de Cancún para que le realizaran un legrado tras, acusan, una negligencia médica al dar a luz. Posteriormente, una doctora le mostró un vídeo a la pareja de la mujer, en el que le informaban que ahora sería atendida por Covid.

Este caso pone otra vez en evidencia al hospital Jesús Kumate Rodríguez. Manuel de Jesús Pech, originario de Yucatán, acusó de una supuesta negligencia al personal médico y, dijo, teme no volver a ver a su pareja con vida.

La joven Selene se alivió el pasado 5 de agosto en el nosocomio y la dieron de alta al día siguiente. Sin embargo, cinco días después regresó a una consulta porque tenía mucho dolor y calentura. Los médicos le habrían recetado solo un medicamento para la infección hasta que, este 20 de agosto, la mujer tuvo que ser ingresada nuevamente y le realizaron un legrado por los restos de la placenta, situación que se complicó y ahora su vida está en riesgo.

Con Covid

Presuntamente, una doctora le habría presentado un vídeo a Manuel de Jesús, informándole que su esposa tiene Covid.

Foto: Meganews

“Solo quiero que me entreguen a mi esposa ella se encuentra estable, si ella tiene está contagiada yo me hago responsable. Ahora me están cobrando 4,086 pesos, pero aunque pague no quieren darle el alta” dijo la pareja sentimental de Selene.

No es el primer caso

Cabe mencionar que este no es el primer caso de contagio repentino de Covid. El pasado 26 de septiembre, un turista, identificado como Matthieu M., originario de Rhode Island, sufrió lesiones cuando fue arrastrado por las olas, pero tras ser ingresado al nosocomio le diagnosticaron Covid y falleció sin más información.