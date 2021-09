Zulma, la niña que le pidió vacuna a López-Gatell, la recibirá este martes

La menor es oriunda en Veracruz y tiene diabetes

MÉXICO.- Zulma González García, de 12 años, será vacunada contra Covid-19 en Veracruz este martes en cumplimiento a la suspensión de plano obtenida por su mamá.

¿Dónde vacunarán a Zulma?

De acuerdo con información de Ciro Gómez Leyva, Zulma González será vacunada contra el Covid en una clínica de Banderilla, Veracruz, luego de que su mamá obtuvo una suspensión de plano para que le aplicaran la vacuna Pfizer. Zulma es una de las niñas que recibió un amparo para poder vacunarse contra el Covid-19 en México.

"Yo no le quito a nadie la vacuna y nadie me la quita a mí porque yo tengo el mismo riesgo que uno de 60 años", aseguró en entrevista radiofónica el día ayer lunes.

Tiene diabetes

En el programa de "Así las Cosas" con el periodista Carlos Loret de Mola, la menor con diabetes mellitus explicó que, a pesar de que la Cofepris autorizó que los niños mayores de 12 años puedan ser inmunizados con la dosis de Pfizer, ella aún no recibía la vacuna.

"Gatell dijo que todos los niños con comorbilidad tenían que ser vacunados, hasta ahora no me han dicho cuándo me van a vacunar, pero ya llevo la autorización de que sí debo de ser vacunada", destacó.

Hace dos semanas, a través de un video difundido en redes sociales, González García le reclamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud no haber recibido su vacuna contra el Covid-19, a pesar de tener una resolución judicial.