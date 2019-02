Así fue la fiesta de “Vanity Fair”, el “after” de los Oscar

Luego de la tensión de la entrega de los Premios Oscar viene la fiesta. Como se acostumbra, los premiados y postulados coinciden en el evento que organiza la revista “Vanity Fair”.

En la celebración que también tuvo alfombra roja y pasarela. Varios de los premiados mostraron sus estatuillas. Hubo quienes usaron para ese evento atuendos diferentes al que portaron en la gala, mientras que otras como Lady Gaga lucieron el mismo vestido.

Al evento acudieron también personalidades como Selma Blair, Jennifer López, Chloe Grace Moretz, Glenn Close, Elton Johnn, Zoe Kravitz, Alessandra Ambrosio y por supuesto Alfonso Cuarón, Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, Diego Luna y Guillermo del Toro entre otros.

Incluso en redes sociales circula un vídeo publicado por el director Barry Jenkins que muestra el ambiente de la delegación mexicana, quienes corearon a todo pulmón una pieza de Juan Gabriel.

Say what you will about winning and losing and this and that but… SOOOOOOO much love and celebration here amongst the ⁦@ROMACuaron⁩ team, VIVA 🇲🇽🙏🏿♥️🙌🏿 pic.twitter.com/lP4q5CoNqO

— Barry Jenkins (@BarryJenkins) 25 de febrero de 2019