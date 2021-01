Así lucieron las mujeres que acudieron a la investidura de Joe Biden

Elegancia y estilo son las palabras que podría definir los atuendos de las damas que asistieron a la toma de posesión de Joe Biden como presidente.

WASHINGTON.— Este miércoles 20 de enero al mediodía se celebró la ceremonia de investidura de Joe Biden como el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos.

El eventó este año contó con la presencia de pocas personas debido a la pandemia de coronavirus. Asimismo, se evitaron multitudes en la explanada del Mall de Washington, pues fue rodeada por un despliegue de fuerzas de seguridad.

Ya tenemos tendencia para 2021. Look monocromático #InaugurationDay

Pero entre los invitados a la toma de posesión de Joe Biden, la presencia de mujeres como Michelle Obama, Kamala Harris, Hillary Clinton, Lady Gaga y Jennifer López destacaron, pues sus atuendos fueron un total acierto.

Las invitadas a la investidura de Joe Biden deslumbraron con sus atuendos que fueron sofisticados y muy elegantes (EFE) ❮ ❯

Estos son algunos de los atuendos que llamaron la atención

Jill Biden

La primera dama de Estados Unidos Jill Biden apostó por un atuendo en azul turquesa de la firma Markarian, la cual confecciona sus prendas de un modo sostenible y respetuoso con el medio ambiente desde Nueva York.

El conjunto de Jill Biden es muy representativo de su estilo sofisticado y también sigue la tradición entre las primeras damas, quienes suelen vestir en esta ceremonia con los colores de la bandera de EE.UU.

#JillBiden con un vestido y abrigo azul de la marca emergente Markarian, fundada en 2017 por Alexandra O'Neill 👉 cada pieza se hace a pedido en un esfuerzo por reducir la cantidad de desechos y se diseña/produce en Nueva York.

Kamala Harris

La vicepresidenta Kamala Harris lució un abrigo de Christopher John Rogers y vestido hecho por Sergio Hudson ambos en el mismo tono de morado. Cabe destacar que ambas prendas fueron diseñadores por artistas de color.

Pero lo más destacable de su atuendo es sin duda alguna el color elegido, ya que el morado simboliza el sufragismo. Aunque también es el color que usaba la realeza e implica sabiduría, riqueza y sensibilidad.

El atuendo de Kamala Harris es de dos diseñadores afroamericanos: Christopher John Rogers (de Louisiana) y Sergio Hudson (de Carolina del Sur). Y, por supuesto, no podía faltar sus perlas en honor a su sororidad Alpha Kappa Alpha. Su esposo usó un traje de Ralph Lauren como Biden

Michelle Obama

Michelle Obama al igual que Kamala Harris optó por un diseño de Sergio Hudson.

El imponente atuendo de la ex primera dama estaba compuesto por un abrigo combinado con un jersey de cuello alto, un pantalón ancho y un cinturón todo en el mismo tono.

Aquí está el Sergio Hudson de Michelle Obama desfilando en la pasarela, obviamente la decisión de ponerle pantalones y alargar el abrigo fue muy inteligente para darle un tono ejecutivo.

Hillary Clinton

Hillary Clinton también se decidió por por un traje con pantalón en morado. El color también es símbolo del entendimiento bipartidista. El tatuendo de la esposa del expresidente Clinton es de la firma Ralph Lauren.

El gran ganador de los eventos de posesión: el morado. 💜💜💜💜

Ashley Biden

Ashley Biden prefirió un atuendo en tono oscuro. Su apariencia sobría no pasó desapercibida, pues su abrigo cruzado estilizaba su figura. Además la prenda es sin duda una apuesta en tendencia.

La hija del mandatario lució sobria, pero juvenil a la vez (Hola México)

Lady Gaga

Lady Gaga, fue una de las invitadas que atrajo todas las miradas tras cantar el himno nacional de Estados Unidos. Para su actuación la cantante usó un vestido con una falda de gran volumen de la firma Schiaparelli.

Lady Gaga fué la encargada de interpretar el himno nacional en la toma de protesta.

Enfundada en un vestido de talle negro en terciopelo, una falda pomposa roja satinada y una paloma de la paz dorada en el pecho.

Ella apoyó activamente la candidatura de Joe Biden. pic.twitter.com/YzVH9oY21r — MadreMIPsery (@MPserable) January 20, 2021

Su impresionante atuendo consistió en una chaqueta azul marino ajustada, con una falda de seda roja lavada y fluida que le dio un toque máximo de elegancia y sofisticación. En el pecho llevó un broche de paloma dorada, que los analistas políticos interpretaron como un mensaje de paz y unidad.

Jennifer López

Jennifer López fue otra de las grandes protagonistas de la investidura. Su interpretación de "This Land is Your Land" y "America The Beautiful" con unas palabras finales en español, sin duda uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia.

La cantante como casi todas la invitadas optó por un atuendo monocromático, y de pies a cabeza lució en blanco y de Chanel.- Con información de Smoda, Hola México y redes sociales.

JLo escogió Chanel para su look en el #InaugurationDay y aunque todes esperábamos verla con un diseñador latino, igual hizo un gran trabajo, su atuendo es muy similar al CH que usó Kamala cuando aceptó su victoria: blanco (sufragistas) y pussy bow (equivalente a la corbata) 🤍

Kamala Harris de Christopher John Rogers (afroamericano), Jill Biden de Markarian (marca de una mujer neoyorquina), Michelle Obama de Sergio Hudson (otro diseñador afroamericano) y Melania Trump... en Dolce & Gabbana y Chanel.



Cuando hasta ponerse una chaqueta tiene significado. pic.twitter.com/DJRBSFuqkR — out of context theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) January 20, 2021

Hablemos de este fashion moment monocromático de las nietas de Biden.



Hablemos de este fashion moment monocromático de las nietas de Biden.

On Point 👌🏻 #InaugurationDay

