Historias de terror de Carlos Name serían inventadas

Carlos Name ha sido constantemente tendencia en las redes sociales y todo ello gracias a las supuestas historias paranormales que le suceden.

Sin embargo, varias personas se han dado a la tarea de investigar para saber si realmente le pasan sólo a él todas esas cosas paranormales que ha subido en sus cuentas de redes sociales, en especial de Instagram.

Hasta hoy, la que más pruebas ha mostrado es Paola Wise, quien a través de varios vídeos ha ido desenmascarando poco a poco las historias de Carlos Name.

Carlos Gutiérrez Name, como realmente se llama según comenta Paola Wise, comenzó a sonar en redes sociales en 2018, gracias a su participación en el programa de televisión “Enamorándonos“.

“Pero como no alcanzó la fama suficiente comenzó a hacer su propio ‘reality show’, en su casa de Veracruz”, señala Paola Wise, quien declaró que las historias terroríficas de Carlos Name suceden ahí y no en Cancún, como declara en las historias de miedo que comparte en su cuenta de Instagram.

Incluso, según lo que ha indagado Paola Wise sobre Carlos Name, éste personaje vive en su casa con su mamá la señora Mercedez, sus dos hermanos y su perro Risopus, quien supuestamente también ya murió, pero ésto sólo en las historias de Instagram, pues el can sigue “vivito y coleando”.

A través de varios vídeos en su cuenta de Instagram, Paola Wise desenmascara varios detalles de Carlos Name, los cuales a continuación podrás ver en este vídeo.- REDACCIÓN MULTIMEDIA