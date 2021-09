Met Gala 2021: Eiza González entre las mejores vestidas de la noche

El evento más importante de moda se realizó pese a la pandemia y las celebridades decidieron impactar a su regresó.

NUEVA YORK.— La Met Gala 2021 fue una celebración para la moda americana que arrancó como una fiesta después de la pandemia.

Pero antes, la pasarela realizada la tarde de este pasado lunes 13 de septiembre a las afueras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, cuyo tema principal fue la moda de Estados Unidos, comenzó llena de música y baile gracias a la banda de marcha de Brooklyn United, que caminó al ritmo de las percusiones y metales desde la calle y hacia la alfombra.

Ya con mayor apertura para este tipo de eventos en Estados Unidos, ante la pandemia del Covid-19, figuras como Billie Eilish fueron las que más impactaron gracias a su apuesta para hacer honor a la moda.

La intérprete de "Happier than ever" lució un vestido de Oscar de la Renta, diseño que aceptó llevar con la condición de que no tuviera piel de animal y cuyo look remitió a Marilyn Monroe gracias a su más reciente tono de cabello rubio.

La mexicana que deslumbró

Eiza González, fue la mexicana y latina que logró deslumbrar en el evento de moda más importante del año. Elegante, y luciendo un diseño rojo de Donatella Versace fue como deslumbró la mexicana en su paso por la alfombra roja de la Gala del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York (MET).

"(Mi vestido) es de Donatella Versace y quería tener algo como de Rita Hayworth, tener esa vibra del glamour de Hollywood, pero con un twist mexicano", dijo la actriz a la prensa a su llegada.

La también modelo acompañó su atuendo con joyas de la firma Bvlgari, y debido al brazalete en forma de serpiente enrollada en una de sus muñecas, fue como desató los comentarios de tener un parecido al porte de 'La Doña', María Félix.

La europea más "latina"

Debido a la música que la ha hecha alcanzar la fama, Rosalía es considerada como una latina más que está triunfando y cruzando fronteras, sin embargo, la cantante española en su debut en la exclusiva gala del Met en Nueva York se inspiró en algo muy propio de su cultura, fue así como se le vio lucir un conjunto rojo con flecos inspirado en el mantón de Manila.

Pero si de latinas hablamos la llamada 'Diva del Bronx', Jennifer Lopez, atrajo todas las miradas y lentes de los fotógrafos gracias a su impactante look hippie chic.

J.Lo llegó a la alfombra roja de este importante evento justo cuando estaban a punto de darla por terminada, así que los reflectores estuvieron prácticamente para ella, quien lucía espectacular con su vestido Ralph Lauren en tonos cafés y un escote profundo, el cual complementó con un abrigo peludo, aretes y gargantilla en plata y cinturón de piel, pero el toque extraordinario se lo dio el sombrero negro de ala ancha que coronó su cabeza.

Protestas del Black Lives Matter opacan la Gala Met 2021

No todo fue glamour en la Gala Met 2021. Un grupo de manifestantes aprovecharon el evento masivo para alzar la voz por la comunidad afroestadounidense. Debido a esta protesta se realizaron varios arrestos cuando decenas de policías se enfrentaron con los manifestantes frente al Museo Metropolitano de Arte en la 'Gran Manzana'.

En algunos vídeos difundidos a redes sociales se puede escuchar a los policías gritando: "¡Retrocedan!" y hay imágenes de personas siendo esposadas incluso en el piso.

Durante la transmisión en televisión del evento no se hizo ninguna mención al respecto y la alfombra roja siguió su curso aparentemente sin problema, pero afuera quedaron retratados distintos incidentes generados por el enojo de varias personas, quienes coreaban "Black Lives Matter" en las calles.

Según reportó el portal DailyMail, un volante de la protesta indicó que quien hizo la convocatoria fue un "grupo autónomo de abolicionistas de Nueva York" para manifestarse en contra de la policía, por considerar que no protege a los habitantes.