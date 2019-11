Perro de Florida, al volante durante una hora (vídeo)

PORT ST. LUCIE, Florida, EE.UU.— La policía atendió reportes de un auto que daba vueltas en reversa en una calle sin salida en un suburbio de Florida. Al llegar, descubrieron que el ocupante del vehículo era un perro negro, de raza labrador.

Los residentes reportaron el jueves a la policía que vieron a un perro en el interior del vehículo mientras éste daba vueltas en círculos en un vecindario en Port St. Lucie, reportó la prensa.

La policía cree que el dueño del perro salió del auto dejándolo encendido, y que en ese momento su mascota lo puso accidentalmente en reversa. La vecina Anne Sabol dijo que vio cuando el peludo piloto de carreras derribó un buzón y un bote de basura.

Sabol dijo que el animal estaba muy animado después de ser rescatado. “Salió de un brinco del auto y moviendo la cola”, dijo.

Luego de una hora de que el perro estuvo dando vueltas en el auto la policía puso fin al paseo cuando tecleó la contraseña en la puerta del lado del conductor. Ningún humano o animal resultó herido.

ONLY IN FLORIDA 😯🐶 Dog is seen behind the wheel of a moving car… maybe he ran out of doggo snacks and was going to get more 🤔🤔🤣https://t.co/ajp2WcKNGx pic.twitter.com/pM3Kv3uQD7