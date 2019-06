Tom Holland sí quiere un multiverso de Spiderman

Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker en las recientes cintas de Spiderman, dio a conocer en una entrevista que le agradaría hacer una película al lado de Tobey Maguire y Andrew Garfield, en lo que sería el tan esperado multiverso del arácnido de Marvel.

Imagen meramente ilustrativa que muestra a Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire

A pocos días del estreno de “Spiderman far from home”, se especuló mucho sobre si harían su aparición los antiguos intérpretes de Spiderman, ello debido a la llegada del nuevo personaje Misterio, interpretado por Jake Gyllenhaal. Sin embargo nada de lo anterior ha sido confirmado y, por más que los medios de comunicación buscan una respuesta entrevistando a Tom Holland, éste se ha limitado a decir que realmente le encantaría hacer esta película.

“Spiderman far from home” debutará en las salas de cine el próximo jueves 4 de julio y sería, según se ha venido manejando, la primera cinta de la nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel.

Pokémon y The Legend of Zelda ¿juntos?

Pero Spiderman no es la única marca en la que los fanáticos quieren una especie de “multiverso”, pues también los “gamers” esperan con ansias una mezcla entre títulos que por años han sido del agrado y liderado el mercado.

Pokémon: Call of the Trainer, una ilustración de un fanático

Se trata de Pokémon y The Legend of Zelda, cuyo arte ha sido ilustrado por un usuario en Reddit, obra a la que tituló “Pokémon: Call of the Trainer”, que según las imágenes trata del andar de un entrenador por los paisajes de Hyrule, en donde habitualmente vemos recorrer a Link.

Claro, este es solamente un arte realizado por un fanático, pero se espera que se haga eco en Nintendo para que, tal vez, le dé una sorpresa a sus usuarios.

No fue Nintendo, pero revelaron lo que sería el nuevo Switch Min

Así podría ser el diseño del nuevo Nintendo Switch Mini

Y para sorpresas de los seguidores y usuarios de Nintendo, la empresa china Honson publicó en su sitio de internet varios accesorios de lo que sería el Nintendo Switch Mini, algo que ni siquiera la empresa japonesa dio a conocer en la pasada Electronic Entertainment Expo, mejor conocida como E3, que tuvo lugar en Los Ángeles del 11 al 13 de junio de este año.

En el sitio chino se ven varios accesorios e, incluso, algunas imágenes de cómo sería el nuevo Switch Mini, que integraría los famosos Joy Con a la consola, es decir, ya no serían controles sueltos.

Juega le versión beta de Minecraft Earth

Finalmente, saltando al mundo de los juegos a través de dispositivos móviles, ya puedes registrarte en el sitio de Minecraft para poder jugar, en su versión demo, el nuevo juego titulado “Minecraft Earth”, el cual es de realidad aumentada.

La versión final saldrá en el transcurso de este año, pero ya puedes registrarte y jugar la versión Beta o demo, para que te vayas dando una idea de lo magnífico que será este juego.

Evangelion llega a Netflix

Y como no podía pasar desapercibida la fecha, a partir de hoy viernes 21 de junio de 2019 ya puedes ver la serie completa de “Neon Genesis Evangelion” (Shin Seiki Evangelion) a través de la plataforma de vídeos en línea Netflix.

La popular serie que tiene como contexto la ciudad de Tokyo-3 en el año 2015 tras el cataclismo ocurrido en 1999 se podrá ver de manera completa en Netflix, es decir, podrás disfrutar de los 26 capítulos, que forman ya parte del catálogo de esta plataforma.

Pero si 29 capítulos no son suficientes, también podrás disfrutar de las películas de Evangelion, Neon Genesis Evangelion: “The End of Evangelion” y “Neon Genesis Evangelion: Dead and Rebirth”.- JOSÉ A. GUERRERO SILVA