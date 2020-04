Seleccione para escuchar: "Tunkul Político: "A dejar de zarandearnos por las calles"

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Iniciando el cuarto mes de este año. Los Tunkules Amigos se están portando muy bien y cumpliendo todas las recomendaciones sanitarias, pero a través de sus redes comunicativas no dejan de chismosear para hacernos llegar sus acostumbrados mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se comunicó rápidamente luego de que el Gobierno Federal dio a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria para el país, con vigencia del 30 de marzo al 30 de abril. En sus comentarios nos dice que durante esos 30 días debemos –más que nunca- ser muy cumpliditos con la parte de responsabilidad que nos corresponde como sociedad para hacerle frente al ya tristemente célebre virus denominado COVID-19.

Nos dice que ahora sí, a dejar de zarandearnos por las calles, evitar al máximo los contactos personales, lavarnos las manos a cada rato, comprar solo lo necesario para subsistir, ser solidarios con los más afectados por esta crisis, vencer los naturales temores que genera la incertidumbre, no dejarnos manipular por la politiquería de los grillos, mantenernos lo mejor y verazmente informados, con la seguridad de que sumando los esfuerzos y voluntad de todos, siempre se puede más.

Ante las medidas de prevención puestas en marcha, hace hincapié en que hay que prepararse para enfrentar los tres ámbitos de la emergencia: el de la salud física, la salud psicológica y el desgarriate económico que ya está generando el cierre obligado de todo tipo de actividades consideradas no esenciales, así que a cuidar los centavos y apoyar en la medida de las posibilidades de cada quien a las personas con mayor vulnerabilidad. ¿Sale?

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, las circunstancias generales son coincidentes con las que se están confrontando en todo el territorio nacional. Aquí ,la declaratoria de estado de emergencia se adelantó unos días, pues desde el 26 de marzo se publicó en el Diario Oficial del Estado el decreto correspondiente, pero teniendo como punto central el libre uso de los 21 millones de pesos presupuestados para emergencias.

Otra cosa que llamó la atención del Tunkul Gubernamental, fue que como dependencia responsable del comité que se decretó, quedara Protección Civil y no la Secretaría de Salud, como si se tratara de un huracán y no de una emergencia sanitaria. Al respecto, el Tunkul Gubernamental nos comenta tendenciosamente que una de dos: o el responsable del sector salud ha demostrado ser tan ineficiente que no lo ponen a la cabeza de nada, o como lo urgente es hacer uso de la lana y por el rubro en que se encuentra depositada, tiene que manejarse a través de Protección Civil. ¡Vaya usted a saber!

Pero el tema central de la semana para todos los Tunkules, fue la iniciativa del ChiquiGóber entregada al Congreso para que se le aprobara contratar una nueva deuda pública por la cantidad de 1, 728 millones de pesos para pagar durante los próximos 25 años, más dos de gracia, es decir, que se empezarían los abonos en el año 2022 y se terminaría de pagar en el año 2,047. ¡Pa´su mecha!

¡Ah! pero además presentó la solicitud de que le aprueben una “ampliación presupuestal” de 1,500 millones de pesos, recursos adicionales que se supone serán obtenidos mediante un préstamo a corto plazo, es decir, pagaderos en lo que resta de la presente administración.

Un amigo que se caracteriza por su acendrado “sospechosismo”, nos hizo llegar un mensaje comentando la aparente fijación del ChiquiGóber por la cantidad de 3 mil millones y un poco más, pues para la aprobación del presupuesto para este año, nos recetó la cantaleta de que el gobierno federal le había “recortado” más de tres mil millones de participaciones y aportaciones federales y que por eso había que subir impuestos y crear nuevos, argumento que se comprobó fue totalmente falso.

Ahora, utilizando la emergencia sanitaria, quiere endeudar al estado por 3,228 millones. La lengua viperina de ese amigo lanza la siguiente pregunta: ¿A poco son tres mil millones los que se necesitan para cumplir la promesa de devolver 4 a uno los dineros aportados por financieros? La verdad, no entendimos la pregunta, pero como nos llegó la transcribimos.

Los diputados solo aprobaron – por ahora- los 1,500 millones de “ampliación” con lo que solo el endeudamiento promovido por la actual administración estatal llega a más de 4 mil millones de pesos, pues no se debe olvidar que hace apenas 9 meses le aprobaron la deuda por 2,600 millones para el programa “Yucatán seguro”. Chíspales, ya le ganó a Ibóm.

Hablando de programas y planes ¿Sabe usted algo del “Plan de contingencia, protección al empleo y reactivación económica en el estado de Yucatán” o del “Programa de obra pública e inversión contracíclica”? Los Tunkules tampoco, pero son los argumentos utilizados para fundamentar la solicitud del nuevo endeudamiento. Que aquí quede… por hoy.

Y como ya nos pasamos de rollo, aquí tenemos que pararle. Manténgase pendiente de los acontecimientos y por favor no olvide que ¡Nos leemos a la próxima! Mérida, Yucatán, a 2 de abril de 2020.

