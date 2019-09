Viral: La mirada “fulminante” de Greta Thunberg a Donald Trump (vídeo)

NUEVA YORK.- El vídeo de la mirada “fulminante” de la activista Greta Thunberg, de 16 años, al presidente estadounidense, Donald Trump, cuando éste ingresó al Palacio del Vidrio en el marco de la Cumbre de la ONU sobre el clima, se hizo viral.



El hecho sobrevino luego del discurso de la activista sueca en el que acusó a los líderes mundiales de no hacer esfuerzos adecuados contra el cambio climático.

Los camarógrafos inmortalizaron la reacción de Greta al paso del magnate, quien la ignora mientras ella lo mira con una mueca.

If a picture is worth 1,000 words then this GIF is worth 100,000 #ClimateWeek2019 pic.twitter.com/AqXdeUzgk3