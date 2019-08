Zona Play: Acusan a PlayStation de plagio

Vaya alboroto que se ha armado en las redes sociales con los fans de Nintendo, pues acusan a PlayStation de plagio.

A la izquierda vemos aspectos de “The Legend of Zelda, breath of the Wild”. A la derecha del juego “Gensin Impact”

Lo anterior habría sucedido durante ChinaJoy, cuando fue presentado el juego Gensin Impact, un RPG de acción con mundo abierto que rápidamente llamó la atención de los que asistieron, pues notaron ciertas similitudes con The Legend of Zelda, breath of the Wild.

Sin embargo, hay que recalcar que la casa productora de Gensin Impact es la empresa china Mihoyo, y PlayStation es la plataforma en la cual se juega este RPG.

Incluso, fue tanta la molestia que los fanáticos de Nintendo comenzaron a levantar sus consolas Nintendo Switch al momento de la presentación del juego Gensin Impact.

Lo peor de la noche fue cuando un asistente, enojado por el “descaro” de copiar uno de los juegos más emblemáticos de Nintendo, arrojó al suelo su consola PlayStation 4.

Miniso, con artículos de Marvel

Miniso, la empresa que distribuye artículos para el hogar y otros gadgets kawaii, estaría próxima a vender productos de los héroes de Marvel.

Fundas para teléfonos celulares, chanclas, sábanas, peluches, llaveros y demás de los héroes de Marvel estarían llegando a estas tiendas el próximo jueves 15 de agosto, según destaca Miniso en su cuenta de Facebook.

HongMeng OS, el sistema operativo de Huawei

HongMeng OS debutaría en la serie Honor, de Smart TV de Huawei.

Las dudas parecen haberse despejado, pues este viernes 9 de agosto Huawei podría presentar, de manera oficial, su nuevo sistema operativo.

HongMeng OS será el nombre de este sistema operativo, mismo que no comenzará a usarse en teléfonos celulares, sino que podría debutar en otros artículos, como la línea Honor de smart TV.

Este sistema operativo pretende, según se informa en varios sitios de internet, adentrarse en el llamado Internet de las cosas (IoT). Es decir, Huawei parece comenzar a construir su propio ecosistema en el que ya no habría cabida para otro sistema operativo más que el propio, el HongMeng OS.

El nuevo iPhone, en septiembre

Todavía no hay una fecha exacta, sin embargo, varios medios especializados apuntan a que el iPhone 11 y sus variantes podrían ser presentados en septiembre.

Según los analistas, el martes 10 de septiembre de 2019 sería la fecha indicada, esto según una gráfica que sacan tomando en cuenta la fecha del Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos.

Lo que llama mucho la atención es que, a casi un mes de la salida del nuevo dispositivo de Apple, todavía no hay filtraciones de fuentes confiables, por lo que la empresa de Cupertino parece estar preparando una sorpresa y, tal vez, algo innovador.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA

Arte conceptual de cómo se vería el nuevo iPhone