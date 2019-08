Zona Play: Brad Pitt desata la locura en CDMX

Brad Pitt, uno de los protagonistas de la cinta Once Upon a time in Hollywood visitó ciudad de México para promocionar la última película de Quentin Tarantino.

El actor estadounidense llegó a la alfombra roja puesta en Toreo Parque Central, en donde fue recibido por cientos de fanáticos mexicanos.

Como un gesto amable y en agradecimiento, Brad Pitt pasó varias horas firmando autógrafos y dejándose tomar fotos con sus fanáticos mexicanos.

A pesar de que la cinta se estrena el próximo viernes 23 de agosto de 2019, Once Upon a time in Hollywood ya ha tenido buenas críticas en el Festival de Cannes, además de un acumulado de más de 100 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

Sale el primer avance de “Mujercitas”

Emma Watson, en la cinta “Mujercitas”

Otra cinta que se estrenará próximamente en México, hasta diciembre, es “Mujercitas”, protagonizada por Emma Watson y que hace unas cuantas horas mostró su primer avance.

Esta película cuenta con un elenco conformado por Saoirse Ronan, Meryl Streep, Laura Dern y Timothée Chalamet y por supuesto Emma Watson.

“Mujercitas” es una adaptación cinematográfica de la clásica novela norteamericana de Louisa May Alcott y estará en las salas de cine este 25 de diciembre de 2019.

Ya puedes crear tus propios filtros en Instagram

Instagram sigue ofreciendo muchas opciones visuales a sus usuarios

Instagram, de Facebook, ha dado un enorme paso para seguir consolidándose como una de las redes sociales que más usuarios tienen.

En su última actualización, ahora permitirá a todos los usuarios el poder crear sus propios filtros, una opción que hasta hace poco sólo lo tenían cuentas de los llamados “influencers” o de creativos en dicha red social.

Además, no sólo es el crear, sino que también podrás descargar los efectos y compartir tus creaciones con todas las personas.

Por el momento se desconoce si esta actualización llegaría al Messenger, de Facebook, aplicación que ha tomado varias de las actualizaciones de Instagram, esto debido a que todas le pertenecen a Mark Zuckerberg.

Lanzan lentes para tomar fotos y compartirlo en redes sociales

Algunas de las fotos que puedes tomar con tus lentes para sol "Spectacles 3"

Se trata de un gadget que se viene promocionando desde 2018, exactamente en el verano de este año, pero al fin han llegado al mercado los lentes Spectacles 3.

Y bien, lo espectacular de estas gafas de sol es que te permiten tomar fotos en 3D y compartirlo en tus redes sociales a través de un viejo conocido: Snapchat.

Lo malo de estos lentes es que se trata de una edición limitada y tendrán un costo de 380 dólares, es decir, unos 7 mil 500 pesos mexicanos.

En China vigilan a los “malos peatones”

Ejemplo de una cámara de reconocimiento facial de las que se utilizan en China

A manera de reducir los incidentes viales en los que cada año fallecen muchos peatones, el gobierno chino ha decidido implementar unas cámaras que exponen a los “malos peatones”.

Conocidos como jaywalkers en China, es decir, los peatones que no respetan ningún señalamiento o aviso, éstos son expuestos gracias a unas cámaras que con reconocimiento facial exponen a la gente a través de unas cámaras instaladas en diferentes cruces de las ciudades del país asiático.

Sin embargo, al exponer a los peatones con su rostro, nombre y demás datos, mucha gente piensa que esto es una invasión a la privacidad de las personas.

Cabe destacar que este sistema de monitoreo y vigilancia con cámaras de reconocimiento facial en China, comenzaron hace ya unos años.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA