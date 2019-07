Zona Play: Decepcionan los Caballeros del Zodiaco

Los Caballeros del Zodiaco, serie que se estrenó el fin de semana en Netflix, ha decepcionado mucho a sus fanáticos, en especial con el tema del doblaje, pues consideran no tiene la calidad para esta épica saga.

A través de diversos comentarios en redes sociales, los fanáticos han lanzado grandes críticas a quien interpreta a Seiya, pues consideran que la voz no está a la altura, vaya, ni siquiera tiene “sentimiento”.

Cabe destacar que quien daba vida a Seiya con su voz era Jesús Barreiro, pero falleció en 2016, por lo que muchos extrañan la interpretación que hacía este actor de doblaje.

Otra cosa que no le ha gustado a los fanáticos, al menos los llamados “de la vieja guardia”, es que este “remake” no se apega a la historia original e introduce nuevos temas, o tópicos, que no terminan por desarrollar en los capítulos, así como las batallas que no tienen ese “sentimiento” ni se logra apreciar el verdadero potencial de cada personaje.

Tal vez, consideran algunos usuarios, este nuevo comienzo de Caballeros del Zodiaco se debe a que buscan captar nuevos públicos y no precisamente el darle esa nostalgia a los que vieron la serie original en la televisión.

Salma Hayek, al Universo Marvel

Salma Hayek ya está en el Universo Marvel

La veracruzana Salma Hayek se unió, desde el sábado 20 de julio, al universo cinematográfico de Marvel, pues se unirá al elenco de “Los Eternals”.

Los “eternos”, una raza ficticia de súper humanos, forman parte de la llamada cuarta fase del UCM y su cinta se estrenará en noviembre de 2020 y junto con Salma también participa Angelina Jolie.

La cuarta fase se complementa con Falcon y el soldado de invierno, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Black Widow, Wandavision, Loki, What if..?, Hawkeye y Thor: Love and thunder.

Buzz Aldrin, inspiración para hacer a Buzz Lightyear

Si eres fanático de Toy Story, seguro conoces muy bien a Buzz Lightyear, pues bien, el astronauta parece tener un origen con la historia real, pues fue hecho inspirado en Buzz Aldrin.

Aldrin formó parte de la misión espacial Apollo 11 de la NASA, misma que descendió a la Luna en compañía de Neil Armstrong y el capitán Michael Collins.

Por ello, a manera de homenaje, según su creador John Lasseter, quien dirigió las primeras dos películas de Toy Story, eligió adaptar a uno de los dos personajes al tema del espacio y de ahí salió Buzz Lightyear.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA