Zona Play: El Demogorgon ¿”un virus” de Windows 1985?

El Demogorgon sigue infundiendo terror en nuestro mundo, pues ahora ha llegado hasta Windows 1.0., versión que vio la luz en 1985, justo cuando se realizan los sucesos de la popular serie Stranger Things, de Netflix.

Tal parece que Stranger Things ha tenido bastante éxito comercial, no sólo en visualizaciones de Netflix en su tercera temporada, pues hace poco se dio a conocer que se realizó una alianza con Microsoft para tener acceso a una nostálgica aplicación llamada Windows 1.11 – Eleven, que te traslada al Upside Down para que, por medio de juegos de destreza, ayudes a Eleven, Mike, Steve, Dustin y el resto de la pandilla a derrotar a Demogorgon.

Ahora bien, toda victoria tiene su recompensa, pues cada vez que vayas avanzando se te mostrarán vídeos de la tercera temporada, por lo que es recomendable que la veas antes de jugar, no vaya a ser que te muestren la trama y ya no cause la misma sensación al ver los capítulos.

La aplicación es gratuita y la puedes descargar en este enlace, eso sí, necesitas tener a fuerza Windows 10 para que puedas jugar esta aplicación.

Como dato cultural, hay que destacar que Stranger Things transcurre en el verano de 1985 y tiempo después, exactamente el 20 de noviembre del mismo año, se dio a conocer el sistema operativo de Microsoft, el llamado Windows 1.0.

Nostalgia: Regresa el walkman

Así se ve "It's ok", el nuevo walkman con bluetooth ❮ ❯

Y la nostalgia ochentera y de principios de los años noventa sigue vendiendo, prueba de ello es el proyecto del dispositivo, a manera de walkman llamado “It’s OK”, que por ahora se encuentra en fase de desarrollo a cargo de la empresa NINM Lab, con base en Hong Kong.

Si bien no pueden usar el nombre de walkman al ser registrada por Sony, este dispositivo emula mucho el artefacto en el que metías tus cintas y escuchabas tu música mientras realizabas actividades deportivas como correr o montar bicicleta.

La novedad en este artilugio es su compatibilidad con Bluetooth 5.0, por lo que no tendrás que enredarte con tanto cable y utilizar audífonos inalámbricos, además de que puedes utilizarlo como una grabadora de voz.

Por ahora es un proyecto, pero ya ha superado la meta de financiamiento de 12 mil dólares (poco más de 220 mil pesos mexicanos), pues fue gracias a la gente, que invirtió desde 63 dólares (poco más de mil pesos mexicanos), para que pueda avanzar en su desarrollo y muy pronto pueda estar en el mercado a manera de artículo comercial. Es decir, cualquiera lo podrá comprar, al parecer, a partir de diciembre de este 2019.

Nike le hace un homenaje al Nintendo 64

Aspecto de los tenis Air Max 1997 que hacen homenaje al Nintendo 64 Aspecto de los tenis Air Max 1997 que hacen homenaje al Nintendo 64 Aspecto de los tenis Air Max 1997 que hacen homenaje al Nintendo 64 ❮ ❯

Y como parece ya un “martes de nostalgia”, los que también regresan son los Air Max 1997, unas zapatillas de la marca Nike que ahora vuelven con un diseño que le hace honor al Nintendo 64.

Esta zapatilla se uniría a la larga lista que ya tienen los coleccionistas para tener, pues le hace competencia directa a los que ha sacado Adidas con modelos de Vengadores, Naruto y hasta Dragon Ball.

Si bien todavía no tiene una fecha de salida, pero seguramente serán en una edición limitada, estos zapatos tendrán un precio de poco más de 3 mil pesos y en su diseño se ve claramente es un homenaje al Nintendo 64, que vio la luz en 1996, un año antes que esta popular zapatilla.

Sin embargo, si vemos bien el zapato, no aparece ningún logo o marca oficial de Nintendo, pero la combinación de sus colores y el hecho de que tenga unos “botones” con el texto “Power” y “Reset”, nos rememoran de inmediato con la popular consola de 64 bits.

Cuphead, de las consolas de juego a Netflix

Cuphead ha logrado gran aceptación en el “mundo gamer”

Finalmente, hace poco salió la noticia de que el juego de Cuphead se retrasaría hasta 2020, sin embargo, ahora sale a la luz que este peculiar videojuego tendrá una serie en Netflix.

La producción llegará bajo el título de “The Cuphead Show” y, por si no lo has visto, está inspirado por los dibujos animados de Fleischer de los años 30, además de que en 2017 fue considerado el mejor videojuego independiente, además de ser galardonado con un premio BAFTA.

Ahora, todavía sin una fecha exacta de salida, el videojuego expandirá su universo para llegar a las plataformas de vídeo en línea.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA