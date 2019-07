Zona Play: Habría película sobre un Superman comunista

Tal vez el título te hizo un poco de ruido porque Superman representa mucho sobre la ideología estadounidense; sin embargo, sí existe un cómico en el que Kal-El aterrizó en Ucrania.

Sí, se trata de Superman Red Son (Hijo Rojo), una historia de 2003 obra de Mark Millar y que está ambientada en plena Guerra Fría, en 1950.

En ese entonces, según cuenta la historia, Kal-El aterriza en una graja de Ucrania, que en esos años pertenecía a la Unión Soviética.

Con el paso de los años, Superman se convierte en parte de la propaganda soviética, misma que la enfundaba con la frase “el campeón de los obreros que lucha una batalla sin fin a favor de Stalin, el socialismo y la expansión internacional del Pacto de Varsovia”.

Pues bien, esta historia podría comenzar a explotarse para DC Cómics, que tiene los derechos sobre el personaje y su entorno, por lo que, según lo visto en la pasada Comic Con, podría haber una película del Superman soviético, o comunista, muy pronto, 2020 por ejemplo.

Cabe destacar que en la historieta también aparecen viejos conocidos como Lex Luthor, Batman, Mujer Maravilla, Flecha Verde entre otros del universo de DC Comics.

Superman Red Son (hijo rojo) Superman Red Son y Mujer Maravilla, en sus versiones soviéticas

Los Simpson tendrán una segunda película

Si conoces a Matt Groening, entonces de seguro sabes que es el creador de la serie Los Simpson, y según lo que dijo este creador de historietas, los personajes amarillos podrían tener una segunda película muy pronto.

Como sabrás, Los Simpson pertenecen a Fox, empresa que hace poco fue comprada por Disney, y por ello la casa que también tiene a Marvel planea sacarle provecho a los famosos personajes amarillos, por lo que se está “cocinando” una secuela de la primera película que se estrenó en 2007, hace ya 12 años.

Si bien Matt no especificó fecha de inicio del proyecto ni su salida al cine, sí dejó en claro que Disney planea comenzar a sacar provecho a todas sus compras, de ahí que tenga en su agenda una nueva película de Los Simpson, que en este 2019 están celebrando 30 años de haber debutado en la televisión.

Kill Bill sería, muy pronto, una trilogía

La película “Once Upon a Time in Hollywood” todavía ni se estrena, pero parece que Quentin Tarantino sigue en su maquinaria de hacer películas y, para ello, podría estar tramando la tercera entrega de la saga “Kill Bill”.

“Uma (Thurman) y yo estuvimos hablando recientemente, francamente para decirles la verdad. Estuvimos hablando literalmente la semana pasada. Si alguna de mis películas florecieran de alguna de mis otras películas, sería una tercera Kill Bill”, detalló Quentin en una entrevista del Podcast “Happy Sad Confused”, palabras que rápidamente comenzaron a circular en internet y redes sociales.

Por el momento, todo ha quedado en palabras y muchas ganas por hacer la cinta, pero hasta hoy no hay una fecha que enmarque el arranque de la producción de lo que ya sería la trilogía de Kill Bill.

Netflix sigue maquilando series

Henry Cavill, en “The Witcher”

Basada en los libros de Andrzej Sapkowski y la saga de videojuegos de CD Projekt Red, Netflix estrenará a finales de este año 2019 la serie “The Witcher”, cuyo personaje principal recaerá en el actor Henry Cavill.

Ahora bien, si eres fan del videojuego, entonces debes de tener en cuenta que tomará algunos elementos, ya que los productores dejaron en claro que el contenido se basa en la obra escrita de Sapkowski, la cual es mayormente conocida como “La saga de Geralt de Rivia”.

En la saga, los brujos, genéticamente modificados, son cazadores de monstruos y a lo largo de la historia tendrán que desarrollar habilidades sobrenaturales y capacidades superiores de combate.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA