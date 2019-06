Zona Play: Los fans de Evangelion, molestos

Si hay algo que enfurece a los seguidores de ciertas obras, ya sea a manera de ánime, cómic o hasta película, son los “ligeros cambios” o adaptaciones que realizan, tal y como sucedió con Evangelion.

Esta es la polémica escena de Evangelion, en la cual se cambió la traducción

Evangelion, que tuvo sus primeras apariciones en la pantalla chica a finales de los años 90, regresó hace poco a Netflix, plataforma que incluye los 26 capítulos de la saga.

Sin embargo, los fanáticos han tenido grandes desilusiones en la traducción, ya que no es acorde a la original y esto le rompe la trama. Aunado a ello, también ya no se puede escuchar la canción “Fly me to the moon”, la cual era interpretada por Claire Littley.

Ahora bien, este cambio en la traducción se nota cuando ves la saga con subtítulos al español, ya que en español latino no hay cambios en el guión.

Los fanáticos de Super Smash Bros. Ultimate, felices

Banjo y Kazooie ya podrán estar como personajes a elegir en Super Smash Bros. Ultimate

Y los que están más que felices y esperando la llegada del otoño, son los fanáticos del videojuego Super Smash Bros. Ultimate, ya que podrán elegir a Banjo y Kazooie como personajes.

La noticia fue dada a conocer en la pasada Electronic Entertainment Expo, mejor conocida como E3, en donde dan a conocer avances de videojuegos y los fanáticos de Nintendo fueron de los que más complacencias tuvieron.

Si quieres seguir de cerca las fechas en las que ya podrás elegir a Banjo y Kazooie, puedes seguir el día a día en la cuenta oficial de Nintendo.

¡Juega gratis Mario Royale!

Y por si fuera poco, para los amantes de los primeros juegos de Mario Bros., hay un usuario que hizo una versión bastante divertida del popular juego del plomero.

Se trata de un juego en línea en el que compites, en tiempo real, con 75 personas más, no rivales, a los que tendrás que ganarles para completar los niveles del primero título de Mario Bros. (claro, no se está contando la primera aparición en Donkey Kong).

Lo malo de este título es que, al no ser un juego oficial de Nintendo, la marca japonesa podría bajar de internet esta adaptación, por lo que, si quieres jugarlo, aquí te dejamos el vínculo para que te diviertas mientras puedas. Es gratis.

¿Quién se va a quedar sin WhatsApp?

En los últimos días mucho se ha hablado acerca de los cambios y actualizaciones de WhatsApp que te dejarían sin el popular servicio de mensajeria.

Pero tranquilo, aquí te dejo rápido quiénes son los que ya no podrían tener acceso a este servicio.

Para comenzar, todos los usuarios de Windows Phone ya no podrán descargar WhatsApp a partir del primero de julio de este 2019.

Los usuarios de iOS pueden estar tranquilos, pues sólo quedarían sin WhatsApp los que tengan un iPhone cuyo sistema operativo sea igual o menor a la versión 7.

Si tienes un teléfono con sistema operativo Android, checa bien tu dispositivo, porque si tiene la versión 2.3.7. (Gingerbread) o anterior, entonces podrías dejar de utilizar el WhatsApp.

No obstante, tanto los usuarios de iOS y Android todavía tienen hasta el 1 de febrero de 2020 para quedarse sin el famoso servicio de mensajería.

Samsung Galaxy Note 10, en agosto

Samsung, que ha tenido varios problemas con el Fold, quiere recuperar terreno con la presentación del Note 10, el cual sería presentado el próximo 7 de agosto en el Barclays Center de Nueva York, en donde mostrarían dos versiones de este teléfono celular, uno de 6.75 pulgadas y otro de 6.3 pulgadas, ambas con conexión 5G.

Eso sí, habría que tener mucho cuidado y seguir los pormenores de este nuevo integrante de la familia de Samsung, pues recordemos en el pasado las ediciones Note 7 y Note 9 tuvieron muchos problemas con la batería, las que incluso llegaron a explotar.- JOSÉ A. GUERRERO SILVA





Así sería el nuevo Samsung Galaxy Note 10